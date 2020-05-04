Семь недель изоляции. Испания ослабила карантин: тысячи вышли к морю – фото

В Испании ослабили коронавирусный карантин, впервые за семь недель позволив людям выйти на улицы. Об этом пишет Reuters.

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Правительство сделало распределение прогулочных часов для разных возрастных групп, чтобы снизить число социальных контактов. У взрослых есть время с 6 до 10 и с 20 до 23, детям выделили полдень, а пожилым людям - позднее утро и ранний вечер.

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Власти Барселоны запретили доступ к городским пляжам, поэтому тысячи людей собрались на набережной. В Мадриде, где парки и другие крупные общественные места остаются закрытыми, бегуны и пешеходы делят узкие тротуары и пешеходные дорожки.

Пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро охарактеризовала поведение населения как "образцовое".

В то же время газета ABC сообщила, что мадридская полиция разогнала 29 групп подростков, пьющих в субботу вечером, а радио Cadena Ser передает о рекордном количестве арестов за нарушение правил карантина в воскресенье.

Испанские правоохранители пока не ответили на запрос Reuters о комментарии.

На данный момент в Испании зафиксировали 217 466 случаев заражения коронавирусом, 25 264 больн ых COVID -19 умерли Johns Hopkins CSSE ).

Сейчас заболеваемость в стране снижается. Н ынешнее ослабление ограничений является одним из первых шагов четырехэтапного плана по выходу из карантина к концу июня.

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Фото - ЕРА