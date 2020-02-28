Astra выходит из тени. Дебютный запуск космической ракеты с Аляски — трансляция

Сегодня, 28 февраля в 22:30 вечера по киевскому времени, в космическом бизнесе дебютирует частная калифорнийская компания Astra. С площадки LP-3B Тихоокеанского космического комплекса/Аляска она попытается запустить ракету-носитель Rocket 3.0 с тремя наноспутниками и прибором, который на орбите останется закрепленным на верхней ступени.
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Миссия под эгидой Минобороны США носит название "Один из трех" (One of Three).
Если эта миссия будет успешной, вторая по условиям конкурса должна состояться на чуть отличную орбиту не позднее 18 марта — с другой площадки этого же комплекса на мысе Нэрроу острова Кадьяк.
Спутники
Исторически военные спутники — очень дорогие и технологически продвинутые массивные аппараты, которые разрабатывают и собирают годами.
В последнее время Минобороны США стремится к гораздо более гибкому графику и возможностям присутствия в космосе, используя небольшие спутники, а также кубсаты — аппараты, кратные размерам 10х10х10 см, или даже совсем миниатюрные — покетсаты. Их удобно запускать на малых ракетах частников вроде Rocket Lab.
Под головным обтекателем будут:
Prometheus 2.5 — полуторакилограммовый коммуникационный спутник стоимостью менее $100 000, собранный в Лос-Аламосской лаборатории США. Срок службы — от трех до пяти лет. С его помощью военные оценят новые недорогие методы передачи аудио-, видео- и других файлов с портативных полевых устройств на развертываемые терминалы наземных станций с использованием загоризонтной спутниковой связи.
ARCE-1А и ARCE-1B (Articulated Reconnaissance and Communications Expedition) — пара кубсатов размера 0.5U от Университета Южной Флориды для отработки межспутниковой связи с целью поиска новых способов автономизирования глобальных коммуникаций.
SOARS (Space Object Automated Reporting Systems) — радиомаяк компании Tiger Innovations (штат Виргиния) для регулирования "дорожного трафика" на орбите, который проверят в космосе для усовершенствования его технологии.
Целевая орбита — 445 км над Землей, но в DARPA уточнили, что посчитают миссию успешной даже при достижении спутниками высоты в 150 км.
Ракета
Astra Rocket 3.0 — двухступенчатая ракета-носитель легкого класса на топливной паре "ракетный керосин/жидкий кислород" высотой 11,6 и диаметром 1,32 м. Тяга первой ступени с пятью двигателями Dеlphin — 140 кН. Вторая ступень оснащена двигателем Aether. Плановые возможности: 100 кг груза на низкую околоземную орбиту. Спроектирована под перевозку в обычном транспортном контейнере для максимально гибкого использования.
В космос версия Rocket 3.0 еще не летала, прошла лишь наземные тесты. Два суборбитальных тест-запуска ракет-предшественниц завершились неудачами: первая стартовала с Кадьяка в июле 2018-го и упала вскоре после старта, вторая слетала примерно так же в ноябре того же года — отказ всех пяти двигателей.
В компании подчеркнули, что возможный провал миссии их не шокирует и перспективам не навредит, так как "исторически" для достижения орбиты новый ракетам требуется до четырех пробных запусков.
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