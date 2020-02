Astra выходит из тени. Дебютный запуск космической ракеты с Аляски — трансляция

Сегодня, 28 февраля в 22:30 вечера по киевскому времени, в космическом бизнесе дебютирует частная калифорнийская компания Astra. С площадки LP-3B Тихоокеанского космического комплекса/Аляска она попытается запустить ракету-носитель Rocket 3.0 с тремя наноспутниками и прибором, который на орбите останется закрепленным на верхней ступени.

Читайте также: Кабмин разрешил частникам участвовать в космических проектах

Миссия под эгидой Минобороны США носит название "Один из трех" (One of Three).





Квалификационный этап из 18 участников прошли три компании — Vector Launch, Virgin Orbit и Astra. Название последней объявили только на днях: компания запросила анонимность на подготовительном этапе. Vector обанкротилась, а Virgin вышла из игры. Astra получила $400 000. Приз за успешную доставку груза на орбиту — $2 млн. Удача со вторым быстрым запуском принесет Astra $10 млн. DARPA Launch Challenge - конкурс от Управления перспективных исследовательских проектов Пентагона по гибкому/оперативному запуску небольших полезных нагрузок в кратчайшие сроки после размещения заказа. Объявлен в 2018-м. Задача: дважды вывести грузы на околоземную орбиту с разных стартовых площадок в течение двух-трех недель.Квалификационный этап из 18 участников прошли три компании — Vector Launch, Virgin Orbit и Astra. Название последней объявили только на днях: компания запросила анонимность на подготовительном этапе. Vector обанкротилась, а Virgin вышла из игры. Astra получила $400 000. Приз за успешную доставку груза на орбиту — $2 млн. Удача со вторым быстрым запуском принесет Astra $10 млн.

Если эта миссия будет успешной, вторая по условиям конкурса должна состояться на чуть отличную орбиту не позднее 18 марта — с другой площадки этого же комплекса на мысе Нэрроу острова Кадьяк.

Спутники

Исторически военные спутники — очень дорогие и технологически продвинутые массивные аппараты, которые разрабатывают и собирают годами.

В последнее время Минобороны США стремится к гораздо более гибкому графику и возможностям присутствия в космосе, используя небольшие спутники, а также кубсаты — аппараты, кратные размерам 10х10х10 см, или даже совсем миниатюрные — покетсаты. Их удобно запускать на малых ракетах частников вроде Rocket Lab.

Под головным обтекателем будут:

Prometheus 2.5 — полуторакилограммовый коммуникационный спутник стоимостью менее $100 000, собранный в Лос-Аламосской лаборатории США. Срок службы — от трех до пяти лет. С его помощью военные оценят новые недорогие методы передачи аудио-, видео- и других файлов с портативных полевых устройств на развертываемые терминалы наземных станций с использованием загоризонтной спутниковой связи.

ARCE-1А и ARCE-1B (Articulated Reconnaissance and Communications Expedition) — пара кубсатов размера 0.5U от Университета Южной Флориды для отработки межспутниковой связи с целью поиска новых способов автономизирования глобальных коммуникаций.

SOARS (Space Object Automated Reporting Systems) — радиомаяк компании Tiger Innovations (штат Виргиния) для регулирования "дорожного трафика" на орбите, который проверят в космосе для усовершенствования его технологии.

Целевая орбита — 445 км над Землей, но в DARPA уточнили, что посчитают миссию успешной даже при достижении спутниками высоты в 150 км.

Ракета

Astra Rocket 3.0 — двухступенчатая ракета-носитель легкого класса на топливной паре "ракетный керосин/жидкий кислород" высотой 11,6 и диаметром 1,32 м. Тяга первой ступени с пятью двигателями Dеlphin — 140 кН. Вторая ступень оснащена двигателем Aether. Плановые возможности: 100 кг груза на низкую околоземную орбиту. Спроектирована под перевозку в обычном транспортном контейнере для максимально гибкого использования.

В космос версия Rocket 3.0 еще не летала, прошла лишь наземные тесты. Два суборбитальных тест-запуска ракет-предшественниц завершились неудачами: первая стартовала с Кадьяка в июле 2018-го и упала вскоре после старта, вторая слетала примерно так же в ноябре того же года — отказ всех пяти двигателей.

В компании подчеркнули, что возможный провал миссии их не шокирует и перспективам не навредит, так как "исторически" для достижения орбиты новый ракетам требуется до четырех пробных запусков.

Смотрите видео: Что видели астронавты аварийного Apollo 13 в иллюминатор: визуализация от NASA