Президент США Джо Байден заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы тот в будущем имел ввиду то, что глава Белого дома скажет ему на встрече в Женеве. Об этом он сказал во время выступления перед американскими военными.
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"Я направляюсь в G7, затем на министерскую встречу НАТО, а затем встречусь с господином Путиным, чтобы сообщить ему то, что я хочу, чтобы он знал... Соединенные Штаты ответят решительно и конструктивно, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью. Мы это уже продемонстрировали. Я собираюсь сообщить, что есть последствия за нарушение суверенитета, а также демократии в США, Европе и других странах", – сказал Байден.
Он отметил, что США не ищут конфликта с Россией.
"Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений", – добавил президент США.
В комментарии в эфире CBS News он сказал, что цель его поездки также – дать понять Путину и Китаю, что "Европа и США тесно связаны".
- Встреча Байдена и Путина планируется на 16 июня в Женеве. Американский президент ранее заявил, что ясно даст понять коллеге из РФ: США не позволят нарушать права человека. Одной из тем встречи также будут атаки хакеров на крупнейшего в мире производителя мяса JBS.
- Перед встречей с Путиным Байден поговорил по телефону с президентом Владимиром Зеленским. По данным Axios, Белый дом отказался от идеи приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом лидеров РФ и США.
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