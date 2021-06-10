Президент США Джо Байден заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным, чтобы тот в будущем имел ввиду то, что глава Белого дома скажет ему на встрече в Женеве. Об этом он сказал во время выступления перед американскими военными.

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"Я направляюсь в G7, затем на министерскую встречу НАТО, а затем встречусь с господином Путиным, чтобы сообщить ему то, что я хочу, чтобы он знал... Соединенные Штаты ответят решительно и конструктивно, если российское правительство будет заниматься вредоносной деятельностью. Мы это уже продемонстрировали. Я собираюсь сообщить, что есть последствия за нарушение суверенитета, а также демократии в США, Европе и других странах", – сказал Байден.

Он отметил, что США не ищут конфликта с Россией.

"Мы хотим стабильных, предсказуемых отношений", – добавил президент США.

В комментарии в эфире CBS News он сказал, что цель его поездки также – дать понять Путину и Китаю, что "Европа и США тесно связаны".

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Станислав Стороженко

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