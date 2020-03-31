Космическая компания Virgin Orbit разработала простейший аппарат ИВЛ – видео

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Virgin Orbit утверждает, что с апреля сможет выпускать тысячи аппаратов ИВЛ в неделю на своем заводе в Лонг-Бич, если получит одобрение проекта от FDA

Космическая компания Virgin Orbit разработала простейший аппарат искусственной вентиляции легких, который можно оперативно пустить в массовое производство для экстренной помощи системе здравоохранения США в условиях разгорающейся там вспышки коронавируса. Об этом рассказал президент Virgin Orbit Дэн Харт.

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"Обычно мы работаем над ракетными двигателями и системами запуска спутников на орбиту. Но перед лицом кризиса из-за COVID-19 мы связались нашим губернатором и спросили, чем можем помочь. Его команда быстро связала нас с командой великолепных, изобретательных медиков и инженеров, которые работают над уникальным концептом "как быстро сделать простой ИВЛ", - сообщил он.

Компания подрядила своих инженеров во главе с Кевином Загорски, чтобы усовершенствовать дизайн прототипа, который можно будет быстро пустить в серию.

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"Это очень, очень простой и крайне надежный дизайн, благодаря которому мы сможем помочь людям, больше всего нуждающимся в ИВЛ", - сказал Загорски, который обычно руководит отделом производства двигательных ракетных установок.

Компания ждет одобрения от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, и надеется, что в нынешней чрезвычайной ситуации оно будет через несколько дней.

Virgin Orbit - созданная в 2017-м компания в группе Virgin миллиардера Ричарда Брэнсона для оказания услуг запуска малых спутников с "воздушного старта" в пустыне Мохаве. Насчитывает более 300 сотрудников во главе с Хартом, экс-вице-президентом государственных спутниковых систем Boeing.

Аппараты искусственной вентиляции легких критически важны при коронавирусной пандемии. Это ключевой элемент лечения тех людей с COVID-19, у которых тяжелое течение болезни осложняется атипичной пневмонией, часто приводящей к смерти без процедуры ИВЛ.

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Теги: реанимация, Virgin Orbit, ноу-хау, пневмония, коронавирус, COVID-19, ИВЛ
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