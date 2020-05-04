Космопорт America в деле: впервые оттуда взлетел и сел ракетоплан Unity – видео

В начале мая частная американская компания Virgin Galactic провела дебютный тест-полет суборбитального космоплана VSS Unity в пустыне Нью-Мексико. Это был первый глиссадный полет пилотируемого аппарата из Spaceport America.

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Ранее тандем несущего самолета Eve с Unity испытывали только в месте разработки – в пустыне Мохаве, штат Калифорния, однако коммерческие полеты компания миллиардера Ричарда Брэнсона намерена производить с конца 2020 года в южной части штата Нью-Мексико.

Unity на разгонном самолете WhiteKnightTwo "Ева" подняли на высоту 15 200 метров, и после сброса космоплана он, развив скорость в 0,7 М, совершил самостоятельную посадку. Разгонщиком управляли пилоты Майкл Масукки и Келли Латимер, а ракетоплатом – Дэйв Маккейна и Си-Джея Стурков.

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Virgin Galactic хочет возить туристов в суборбитальные коммерческие полеты по цене билета $250 000. В компании говорят, что им подали уже около 700 заявок, причем часть – с внесением залога за стоимость полета.

Unity может взять на борт шесть пассажиров и двух пилотов. В полете аппарат достигает высоты не менее 80 км. К 2023-му у Брэнсона хотят построить пять таких космопланов.

Другая компания из Virgin Group разработала собственный мини-ИВЛ, который может помочь медикам лечить пациентов с коронавирусными легочными осложнениями.

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