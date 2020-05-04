Космопорт America в деле: впервые оттуда взлетел и сел ракетоплан Unity – видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Американская компания Virgin Galactic совершила первый полет тандема White Knight Two / SpaceShipTwo со своего космопорта в штате Нью-Мексико

В начале мая частная американская компания Virgin Galactic провела дебютный тест-полет суборбитального космоплана VSS Unity в пустыне Нью-Мексико. Это был первый глиссадный полет пилотируемого аппарата из Spaceport America.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее тандем несущего самолета Eve с Unity испытывали только в месте разработки – в пустыне Мохаве, штат Калифорния, однако коммерческие полеты компания миллиардера Ричарда Брэнсона намерена производить с конца 2020 года в южной части штата Нью-Мексико.

Unity на разгонном самолете WhiteKnightTwo "Ева" подняли на высоту 15 200 метров, и после сброса космоплана он, развив скорость в 0,7 М, совершил самостоятельную посадку. Разгонщиком управляли пилоты Майкл Масукки и Келли Латимер, а ракетоплатом – Дэйв Маккейна и Си-Джея Стурков.

Смотрите видео: Космоплан Virgin Galactic улетел на рекордную высоту

Virgin Galactic хочет возить туристов в суборбитальные коммерческие полеты по цене билета $250 000. В компании говорят, что им подали уже около 700 заявок, причем часть – с внесением залога за стоимость полета.

Unity может взять на борт шесть пассажиров и двух пилотов. В полете аппарат достигает высоты не менее 80 км. К 2023-му у Брэнсона хотят построить пять таких космопланов.

Другая компания из Virgin Group разработала собственный мини-ИВЛ, который может помочь медикам лечить пациентов с коронавирусными легочными осложнениями.

Смотрите также: Космоплан Unity разогнался до 2,5 скорости звука: видео полета

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: космос, vss unity, virgin galactic, SpaceShipTwo, космоплан, ракетоплан, Virgin, White Knight Two
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Космопорт America в деле: впервые оттуда взлетел и сел ракетоплан Unity – видео
Космопорт America в деле: впервые оттуда взлетел и сел ракетоплан Unity – видео
Новейший спутник NASA показал, как масштабно пропадают ледники Антарктики: видео
Новейший спутник NASA показал, как масштабно пропадают ледники Антарктики: видео
Флагман ВМС вышел на стрельбы: от него пытался "спрятаться" танкер РФ – видео
Флагман ВМС вышел на стрельбы: от него пытался "спрятаться" танкер РФ – видео
Заробитчане STOP!!! Как тысячи украинцев уже едут в Польшу, или Чего не знает Шмыгаль
Бизнес-неделя: Шмыгаль против "заробитчан", атомная помощь Ахметову и козырный "Велюр"
Бизнес-неделя: Шмыгаль против "заробитчан", атомная помощь Ахметову и козырный "Велюр"
Вместо демократии - орвеллианство. Чем может обернуться борьба с коронавирусом
Мнение Вместо демократии - орвеллианство. Чем может обернуться борьба с коронавирусом
Популярное
фото/видео
Космопорт America в деле: впервые оттуда взлетел и сел ракетоплан Unity – видео
Космопорт America в деле: впервые оттуда взлетел и сел ракетоплан Unity – видео
Из Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фото
Из Африки. В Одесскую область прилетели розовые фламинго – фото 03.05.20, 23:12
Новейший спутник NASA показал, как масштабно пропадают ледники Антарктики: видео
Новейший спутник NASA показал, как масштабно пропадают ледники Антарктики: видео 03.05.20, 20:15
Флагман ВМС вышел на стрельбы: от него пытался "спрятаться" танкер РФ – видео
Флагман ВМС вышел на стрельбы: от него пытался "спрятаться" танкер РФ – видео 03.05.20, 17:11
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 