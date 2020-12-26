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NASA испытало миниатюрный планетоход CubeRover – фото, видео видео

26.12.2020, 12:55
Планетоход CubeRover (фото - NASA)
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NASA вместе с частной компанией Astrobotic Technology испытали малый планетоход CubeRover. Об этом сообщает пресс-служба космического агентства.

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Испытания проходили в Космическом центре Кеннеди, отмечают в NASA. Четырехколесный планетоход размером с коробку для обуви поместили в 120-тонный контейнер с реголитом и пылью, который имитировал поверхность Луны.

Как сообщается, ровер выполнил более 150 тестов на подвижность. Специалисты оценивали его маневренность и то, как его датчики, двигатель и системы питания работают в пыльной среде.

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NASA поддерживает разработку Astrobotic Technology,  поскольку миссии CubeRover из-за небольшого размера планетохода будут дешевле миссий привычных роверов. С помощью маленького ровера можно в частности расширить научную, исследовательскую и коммерческую деятельность на Луне, считают в NASA.

"CubeRover легкие, они весят примерно 9 фунтов (около 4 кг, – ред.). Затраты на их развертывание и разработку – относительно низкие. Это значительно снижает стоимость полета, что делает CubeRovers отличной платформой для демонстрационных миссий", – отметил Майк Провенцано, директор Astrobotic Technology по планетарной мобильности.

Представители Astrobotic Technology также рассказали изданию Inverse, что ровер должен быть готов к 2024 году. Именно на этот год запланирована лунная миссия NASA Artemis.

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Марк Сировой
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