Пассажирский лайнер в Иране выкатился за полосу на шоссе: видео

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Лежащий на "брюхе" самолет выглядит почти неповрежденным

Пассажирский лайнер иранской авиакомпании Caspian Airlines, который вылетел из столицы страны Тегерана сегодня утром, при посадке в аэропорту Махшахра выкатился за пределы полосы и заехал на шоссе Махшахр-и-Ахваз. Об этом пишет местный ресурс Fars.

По предварительным данным, пилот рейса 6936 не справился с управлением: перелетел точку приземления. Другая версия - технические проблемы с шасси.

На борту было 135 человек, никто не пострадал.

  • Последняя крупная авария Caspian Airlines произошла в 2009-м, когда их самолет разбился за пределами Казвин на северо-западе Ирана: тогда погибли все 153 пассажира и 15 членов экипажа.
  • Рано утром 8 января 2019-го недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Смотрите также: Опубликовано видео пуска иранской ракеты. Она сбила Boeing

Видео: Farvartish Rezvaniyeh

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Теги: Иран, самолет, Caspian Airlines
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