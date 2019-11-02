Повышенный риск. Старт новой ракеты Antares, Южмаш в деле – видео

Сегодня, 2 ноября в 15:59 по киевскому времени, состоится запуск ракеты-носителя Antares с беспилотным грузовым кораблем Cygnus, который отправится на Международную космическую станцию с 3720 кг полезной нагрузки (аппаратура, кубсаты, запчасти, материалы для экспериментов, провизия, кислород/азот, беговая дорожка, узлы туалета, прочее).

Место запуска ракеты — площадка LP-0А коммерческого космодрома MARS на полуострове Делмарва в американском штате Виргиния. На восточном побережье США в это время будет утро — старт должен получиться красочным.

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Корабль снабжения Cygnus принадлежит американской корпорации Northrop Grumman, у которой (как и у SpaceX) заключен контракт с NASA о снабжении МКС.

Доставка к стартовой площадке (все фото ниже кликабельны):

Днем 4 ноября Cygnus пристыкуется к американскому модулю станции Unity. Конструкция грузовика (как и всех остальных, кроме SpaceX Dragon, — российского Прогресса, китайского Тяньчжоу и японского HTV Kounotori) не предусматривает возвращения на Землю.

После отстыковки 13 января 2020-го его до конца месяца оставят на орбите для различных миссий, а 31 января вместе с мусором на борту уничтожат в атмосфере; не сгоревшие обломки утопят в океане.

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Миссия носит название NG-12 S.S. Alan Bean в честь астронавта из третьего отряда NASA. Алан Бин был капитаном ВМС США, военным пилотом. В 1963 году попал в NASA, совершил два полета по программам Apollo и Skylab.

Алан спускается на поверхность Луны:

В составе Apollo 12 заменил погибшего в авиакатастрофе Клифтона Уильямса. Бин — четвертый, кто ступил на поверхность Луны: произошло это 50 лет назад — 19 ноября 1969 года.

После NASA писал картины, в основном на космические темы. Умер 26 мая 2018 года.

ЧТО НА БОРТУ NG-12

Члены экипажа с МКС попробуют управлять разведывательным ровером в луноподобном ландшафте на Земле: направлять его, собирать образцы пород/грунта и проводить их дистанционное исследование. Результаты эксперимента ANALOG-1 понадобятся для лунной программы "Артемида" и будущего исследования Марса.

Plastic Recycler — такое название носит прибор от компании Made In Space, способный перерабатывать сырье из полиэтилена в пригодную для использования нить для 3D-печати и аддитивного производства на борту МКС. Астронавты будут перерабатывать пластиковую упаковку и мусор, а также объекты, ранее изготовленные 3D-принтером, в сырье для повторного использования при печати.

Астронавты испытают, насколько удобно в новом защитном жилете AstroRad, который защитит от космического излучения жизненно-важные органы.

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На МКС также понаблюдают за прорастанием семян ячменя, чтобы изучить, можно ли использовать этот злак как компонент питания в долгосрочных миссиях. Выращенную в условиях микрогравитации рассаду оценят на наличие генетических изменений и морфологических отклонений.

Lamborghini вместе с исследовательским институтом в Хьюстоне проверят в экстремальных условиях космоса напечатанные на 3D-принтере углеродные волокна по эксперименту NanoRacks-Craig-X FTP: их хотят применять как в автомобильной отрасли, так и в сфере здравоохранения.

В рамках эксперимента, который соединяет полезное с приятным, астронавты будут печь на станции печенье в духовке Zero-G Oven, проверяя передачу тепла (максимальный нагрев - 363*С) по типу тостера при выпечке в условиях микрогравитации. "Члены экипажа могут получить психологическую и физиологическую пользу от вкусных приготовленных блюд", - отметили разработчики.

Грузовик также везет инструменты и материалы, необходимые для ремонта и модернизации магнитного альфа-спектрометра AMS-02, давно установленного на МКС для изучения состава космических лучей, поиска антиматерии и темной материи Вселенной. Стоимость этого прибора — около $2 млрд.

В космос по программе Rodent Research-14 полетит аппаратура для исследования лабораторных мышей. Биологи будут изучать связь между нарушением 12-часовых циркадных ритмов и реакцией организма на клеточном и органном уровнях, которые могут приводить в заболеваниям печени. Исследование позволит отследить клеточную адаптацию к изменениям ритмов.

Подробно обо всем, что на борту, можно почитать/посмотреть в формате PDF здесь.

РАКЕТА

Antares — одноразовая ракета американской компании Orbital ATK (ныне Northrop Grumman Innovation Systems), которая использует ее для запуска грузовиков Cygnus по программам NASA на МКС. Двигатель работает на ракетном керосине и жидком кислороде. Из десяти запусков один был неудачным: в октябре 2014 года ракету на взлете взорвали из-за неисправности.

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Впервые будет использована модернизированная версия Antares 230+.

Снижена стартовая масса: ступени сделали легче. Перигей орбиты выведения Cygnus также снижен — оттого несколько изменена траектория полета ракеты. Усилена конструкция первой ступени, что позволило повысить перегрузку с 4 до 5 g. Теперь можно не дросселировать маршевые двигатели в точке MaxQ.

Все готово к старту:

Высота Antares 230 - 42,5 метра, диаметр - 3,9 м, масса пустой ракеты - 20,6 т, снаряженной - 263 тонны. На низкую околоземную орбиту она может забросить до 6,5 т груза, стоимость запуска - до $85 млн. Данных о 230+ пока нет.

Главная конструкция маршевой ступени - без двигателя - разработана украинским КБ Южное и произведена на Южмаше в сотрудничестве с Хартрон-АРКОС (Харьков), Киевприбор (Киев), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ЧЕЗАРА и РАПИД (Чернигов).

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