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Уже в феврале. Как на Марс приземлится новый марсоход Perseverance – трейлер от NASA видео

24.12.2020, 08:03
Посадка Perseverance на Марсе (скриншот видео NASA, JPL-Caltech)
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NASA опубликовало анимационный трейлер посадки ровера Perseverance на Марсе. Видео размещено на YouTube канале Лаборатории реактивного движения (JPL) NASA.

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Планируется, что марсоход после пути в 300 млн км должен приземлиться на Марсе 18 февраля 2021-го. Чтобы достичь поверхности красной планеты, он должен пережить непростую заключительную фазу, которая состоит из трех этапов: входа в атомсферу, спуска и посадки.

На кадрах видно, что корабль с ровером войдет в атмосферу Марса, оставляя яркий огненный след, словно метеор. Затем раскроется парашют, отсоединится модуль с марсоходом, который включит двигатели и спустит Perseverance на поверхность кратера Джезеро на тросах.

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Вместе с марсоходом на планете будет работать и вертолет Ingenuity Mars, миссия направлена на изучение астробиологии, в том числе на поиск признаков древней микробной жизни, отмечают в NASA.

В Cnet пишут, что NASA будет вести прямую трансляцию посадки, ведь Perseverance снабжен набором камер для съемки входа, спуска и посадки.

Однако все же трансляция не будет похожа на трейлер в голливудском стиле, добавляют в журнале.

  • 30 июля 2020-го на мысе Канаверал в штате Флорида стартовала ракета Atlas V с новым марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity.
  • В первые часы после старта у марсианской миссии NASA случилось небольшое ЧП: корабль с марсоходом замерз в космосе в тени Земли и перешел в безопасный режим работы. Позднее функциональность аппарата вернулась к номинальным показателям.
  • 20 ноября сообщалось, что Perseverance записал звуки во время полета в космосе: их можно послушать.

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Марк Сировой
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Марс видео марсоход Perseverance Ingenuity

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