В Пекине построили небоскреб высотой полкилометра: видео

Американское дизайнерское бюро Kohn Pedersen Fox построило небоскреб CITIC Tower в Пекине. Здание стало восьмым самым высоким небоскребом в мире и четвертым в Китае. Об этом сообщает Dezeen.
Высота новостройки - 528 метров. CITIC Tower насчитывает 109 этажей.
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Здание имеет необычную форму: широкое у основания, сужается к середине и снова расширяется на верхних этажах.
По словам архитекторов, на такую форму здания их вдохновила древнекитайская ритуальная посуда.
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