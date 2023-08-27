Один человек погиб и 57 получили ранения в результате нескольких взрывов на автомобильной заправке в Румынии. Среди пострадавших – 39 пожарных, прибывших тушить пожар после первого взрыва. Чрезвычайное происшествие случилось на газовой заправке в городе Креведия вблизи столицы Бухареста в субботу вечером, пишет местное издание Digi24.
Местные власти сообщили, что среди пострадавших по меньшей мере десять человек получили серьезные ожоги. Четверо из них планируют отправить на лечение за границу.
Около 3000 человек в радиусе 800 метров от заправки пришлось эвакуировать из-за угрозы еще одного взрыва.
Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал взрывы трагедией и сказал, что он глубоко опечален случившимся.
"Нужно быстро начать расследование, не были ли нарушены требования законодательства. Прошу власти принять срочные меры в отношении пострадавших, чтобы подобная трагедия больше не повторилась", – написал он в Facebook.
- 9 июля на левом берегу Киева сгорела заправка после того, как у нее на высокой скорости влетел автомобиль.
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