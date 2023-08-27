Один человек погиб и 57 получили ранения в результате нескольких взрывов на автомобильной заправке в Румынии. Среди пострадавших – 39 пожарных, прибывших тушить пожар после первого взрыва. Чрезвычайное происшествие случилось на газовой заправке в городе Креведия вблизи столицы Бухареста в субботу вечером, пишет местное издание Digi24.

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Местные власти сообщили, что среди пострадавших по меньшей мере десять человек получили серьезные ожоги. Четверо из них планируют отправить на лечение за границу.

Около 3000 человек в радиусе 800 метров от заправки пришлось эвакуировать из-за угрозы еще одного взрыва.

Президент Румынии Клаус Йоханнис назвал взрывы трагедией и сказал, что он глубоко опечален случившимся.

"Нужно быстро начать расследование, не были ли нарушены требования законодательства. Прошу власти принять срочные меры в отношении пострадавших, чтобы подобная трагедия больше не повторилась", – написал он в Facebook.

9 июля на левом берегу Киева сгорела заправка после того, как у нее на высокой скорости влетел автомобиль.

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