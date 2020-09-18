В Турции провели испытания первого летающего автомобиля — видео

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Пока испытания проходили без людей на борту, но в будущем автомобиль планируют использовать "на дорогах" и в туристических целях

В Турции успешно прошел первый стартовый полет первого отечественного летающего автомобиля, сообщает местное информагентство Анадолу.

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Летающий автомобиль получил название Cezeri, при весе в 230 кг он смог подняться на высоту в десять метров. Прогнозируется, что в дальнейшем он сможет подниматься на высоту до 2 км и развивать скорость до 100 км/час.

По словам технического директора компании Baykar, которая разработала новинку автопрома, Сельджука Байрактара, в будущем они планируют усовершенствовать модель, чтобы иметь возможность совершать полеты с человеком на борту.

Байрактар отметил, что потребуется еще 10-15 лет, чтобы выпустить Cezeri "на дорогу" и 3-4 года, чтобы использовать его в туристических целях. "Это будет что-то типа квадроциклов в сельской местности", — пояснил он.

"После "умных" автомобилей революцию в автотехнологиях будут делать летающие автомобили. Так что с этой точки зрения мы готовимся к завтрашним вызовам, а не к сегодняшним", — уверен директор.

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Теги: Турция, видео, автомобиль, полет
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