Вторая ночь протестов в Беларуси. Разгоны стали более жестокими – 10 видео

Вечером 10 августа и ночью 11 августа по всей Беларуси продолжились массовые акции протеста: люди вышли на улицы выразить негодование объявленными результатами президентских выборов и произволом силовиков.
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Насилие милиции и, частично, военных, зафиксированы на видео и в сообщениях оппозиционных ресурсов в Минске, Бобруйске, Половковичах, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Мозыре и Березе.
По данным местного филиала Радио Свобода, в белорусской столице две основные горячие точки были около площади Бангалор, под супермаркетом "Рига", а также между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". Баррикады "на Риге" разбирали минимум четыре раза: протестующие разбегались, затем возвращались и строили новые. Были задержания в центре города, в Каменной Горке, Уручье и на Минском маяке.
В протестующих стреляли пулями (преимущественно резиновыми), бросали светошумовые гранаты и разгоняли водометами. Силовики также стреляли в журналистов, хотя те были в жилетах "Пресса". Корреспондент ресурса "Наша ніва" Наталья Лубневская сломала ногу.
Лидер оппозиции Тихановская заявила, что с 11 августа начинается неделя забастовок.
В Бресте протестующие перешагнули один из психологических барьеров: начали отбивать у силовиков задержанных:
Видео: Радыё Свабода, Наша ніва, NEXTA, Беларусь головного мозга