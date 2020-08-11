Вторая ночь протестов в Беларуси. Разгоны стали более жестокими – 10 видео

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Как отмечают оппозиционеры и СМИ, действия силовиков стали более агрессивными, чем в первую ночь протестов

Вечером 10 августа и ночью 11 августа по всей Беларуси продолжились массовые акции протеста: люди вышли на улицы выразить негодование объявленными результатами президентских выборов и произволом силовиков.

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Насилие милиции и, частично, военных, зафиксированы на видео и в сообщениях оппозиционных ресурсов в Минске, Бобруйске, Половковичах, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Мозыре и Березе.

По данным местного филиала Радио Свобода, в белорусской столице две основные горячие точки были около площади Бангалор, под супермаркетом "Рига", а также между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". Баррикады "на Риге" разбирали минимум четыре раза: протестующие разбегались, затем возвращались и строили новые. Были задержания в центре города, в Каменной Горке, Уручье и на Минском маяке.

В протестующих стреляли пулями (преимущественно резиновыми), бросали светошумовые гранаты и разгоняли водометами. Силовики также стреляли в журналистов, хотя те были в жилетах "Пресса". Корреспондент ресурса "Наша ніва" Наталья Лубневская сломала ногу.

Лидер оппозиции Тихановская заявила, что с 11 августа начинается неделя забастовок.

В Бресте протестующие перешагнули один из психологических барьеров: начали отбивать у силовиков задержанных:

  • 9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но конкурент Лукашенко по выборам Тихановская отказалась от участия в акциях протеста.
  • Люди во многих городах страны вышли на протесты, их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью.
  • Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости.
  • Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах.

Видео: Радыё Свабода, Наша ніва, NEXTA, Беларусь головного мозга

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Теги: беларусь, протест, репрессии, задержание, избиение, минск, ОМОН
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