Вторая ночь протестов в Беларуси. Разгоны стали более жестокими – 10 видео

Вечером 10 августа и ночью 11 августа по всей Беларуси продолжились массовые акции протеста: люди вышли на улицы выразить негодование объявленными результатами президентских выборов и произволом силовиков.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Насилие милиции и, частично, военных, зафиксированы на видео и в сообщениях оппозиционных ресурсов в Минске, Бобруйске, Половковичах, Бресте, Гомеле, Витебске, Гродно, Могилеве, Мозыре и Березе.

По данным местного филиала Радио Свобода, в белорусской столице две основные горячие точки были около площади Бангалор, под супермаркетом "Рига", а также между станциями метро "Спортивная" и "Пушкинская". Баррикады "на Риге" разбирали минимум четыре раза: протестующие разбегались, затем возвращались и строили новые. Были задержания в центре города, в Каменной Горке, Уручье и на Минском маяке.

В протестующих стреляли пулями (преимущественно резиновыми), бросали светошумовые гранаты и разгоняли водометами. Силовики также стреляли в журналистов, хотя те были в жилетах "Пресса". Корреспондент ресурса "Наша ніва" Наталья Лубневская сломала ногу.

Лидер оппозиции Тихановская заявила, что с 11 августа начинается неделя забастовок.

В Бресте протестующие перешагнули один из психологических барьеров: начали отбивать у силовиков задержанных:

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко (80,08%, у Тихановской – 10,09%). Оппозиция не признала его победу, но к онкурент Лукашенко по выборам Т ихановская отказалась от участия в акциях протеста.

объявил Оппозиция не признала его победу, но к отказалась Люди во многих городах страны вышли на протесты , их начали жестоко задерживать и избивать силовики. В Беларуси с 9 августа перебои со связью.

Хроника от LIGA.net: Выборы президента Беларуси: все главные новости.

Протестующие называют силовиков и власть "карателями" и "фашистами": это прослеживается как по видео, так и по сообщениям на оппозиционных ресурсах.

Видео: Радыё Свабода, Наша ніва, NEXTA, Беларусь головного мозга