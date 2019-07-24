Украинский военный летчик Юрий Булавка показал высший пилотаж на самолете Су-27 на авиашоу Royal International Air Tattoo 2019 в Великобритании. Видео филигранного полета украинского летчика опубликовал Tonkatsu298 в YouTube.

Выступление украинца на фестивале было признано самым лучшим и красивым пилотажем на боевом самолете. Помимо Булавки на боевых самолетах выступили еще 24 представителя других стран Европы.

Соревнования в Великобритании проходят каждый год, начиная с 1976 года. Ежегодно награду передают новому победителю, нанося имя прошлогоднего призера на кубок.

В 2018 году новую пилотажную программу на авиашоу Royal International Air Tattoo 2018 в Британии показал прошлогодний победитель в номинации "лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" Александр Оксанченко на Су-27 из состава 831-й бригады тактической авиации ВСУ.