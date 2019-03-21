Взрыв на химзаводе в Китае: шестеро погибших - видео

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30 человек получили серьезные ранения

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В результате взрыва на химзаводе в индустриальной зоне города Янченг, расположенного на востоке Китая, погибли шесть человек, 30 получили серьезные ранения. Об этом сообщает Синьхуа.

По словам представителей местных властей, взрыв произошел на заводе, производящем пестициды, после того, как там вспыхнул пожар.

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Как сообщили в китайском МЧС, по состоянию на 17 часов по местному времени, 31 человек успели спасти.

Отмечается, что на месте происшествия продолжается спасательная операция, в которой задействовано 86 пожарных автомобилей.

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5 марта на заводе производителя оружия Glock в австрийской земле Каринтия произошел взрыв, в результате которого один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения.

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Теги: Китай, взрыв, химзавод
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