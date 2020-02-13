Японец стал самым старым мужчиной из ныне живущих - видео

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Читецу Ватанабэ говорит, что дожил до 112 лет и попал в Книгу рекордов Гиннесса, благодаря позитивному настроению

Читэцу Ватанабэ из Японии в возрасте 112 лет и 344 дней официально признан старейшим мужчиной из ныне живущих. Об этом сообщает Guinness World Records.

Он родился в 1907 году. Почти всю жизнь работал в сфере сельского хозяйства, а во время Второй мировой участвовал в сражениях на Тихо океане.

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В 1974 году Ватанабэ вышел на пенсию и до 104 лет занимался фермерством, выращивая фрукты и овощи. В последние годы он живет в доме престарелых. Здесь он не так активен, но до прошлого лета каждый день делал физические упражнения, занимался математикой, оригамми и каллиграфией.

Мужчина признается: секрет долголетия состоит в том, чтобы не злиться и улыбаться.

  • Сейчас рекорд долголетия принадлежит японцу Джироемону Кимуре, который прожил 116 лет и 54 дня.
  • Старейшей из ныне живущих женщин является Кейт Танака, в январе ей исполнилось 117 лет.

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Видео: Guinness World Records/YouTube

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Теги: рекорд, старость, книга рекордов гиннесса, самый старый мужчина, Читэцу Ватанабэ
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