Завлечь туристов. Virgin Galactic показала интерьер кабины космоплана – видео

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В апогее полета, когда Земля появляется на фоне черного неба космоса, все освещение в кабине суборбитального космического корабля VSS Unity гаснет

Космическая компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic раскрыла интерьер кабины туристического космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo. Полный виртуальный тур выложен в YouTube

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Дизайн, по словам представителей компании, "основан на опыте космонавтов".

В салоне суборбитального космоплана:

— противоперегрузочные откидные сиденья индивидуального размера из алюминия, углеродного композита и пены;
— архитектура, облегчающая перемещение пассажиров в невесомости;
— 12 иллюминаторов, чтобы полюбоваться на Землю;
— персональные экраны на спинках кресел со всей актуальной информацией о полете и панелью связи;
— 16 камер высокого разрешения, которые обеспечат туристам видео на память;
— "создающее настроение" автоматическое освещение для каждой фазы полета;
— крупнейшее на космических кораблях зеркало, которое "отразит опыт астронавта в реальном времени".

Смотрите видео: Космоплан Virgin Galactic улетел на рекордную высоту

"Элегантный и прогрессивный" дизайн разработан в сотрудничестве с лондонским дизайнерским агентством Seymourpowell, скафандры и обивку сидений с 3D-структурой разработали в Under Armour.

СПРАВКА. Virgin Galactic хочет возить туристов в суборбитальные коммерческие полеты по цене билета $250 000. В компании говорят, что им подали уже более 1000 заявок, часть – с внесением залога за стоимость полета. VSS Unity может взять на борт шесть пассажиров и двух пилотов. В полете аппарат достигает высоты не менее 80 км. Примерно на высоте около 14 км Unity отделяет от несущего самолета WhiteKnightTwo — и дальше до минуты разгоняется самостоятельно. К 2023-му у Брэнсона хотят построить пять таких космопланов. 

Посмотрите, как выглядит кабина для сугубо туристического полета, и как — для совмещенного с научными миссиями.

Смотрите видео: Космопорт America в деле: впервые оттуда взлетел и сел ракетоплан Unity

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Теги: туризм, космос, дизайн, ричард брэнсон, vss unity, космический корабль, virgin galactic, SpaceShipTwo, космоплан, ракетоплан, кабина, White Knight Two
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