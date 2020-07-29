Завлечь туристов. Virgin Galactic показала интерьер кабины космоплана – видео

Космическая компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic раскрыла интерьер кабины туристического космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo. Полный виртуальный тур выложен в YouTube.
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Дизайн, по словам представителей компании, "основан на опыте космонавтов".
В салоне суборбитального космоплана:
— противоперегрузочные откидные сиденья индивидуального размера из алюминия, углеродного композита и пены;
— архитектура, облегчающая перемещение пассажиров в невесомости;
— 12 иллюминаторов, чтобы полюбоваться на Землю;
— персональные экраны на спинках кресел со всей актуальной информацией о полете и панелью связи;
— 16 камер высокого разрешения, которые обеспечат туристам видео на память;
— "создающее настроение" автоматическое освещение для каждой фазы полета;
— крупнейшее на космических кораблях зеркало, которое "отразит опыт астронавта в реальном времени".
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"Элегантный и прогрессивный" дизайн разработан в сотрудничестве с лондонским дизайнерским агентством Seymourpowell, скафандры и обивку сидений с 3D-структурой разработали в Under Armour.
Посмотрите, как выглядит кабина для сугубо туристического полета, и как — для совмещенного с научными миссиями.
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