Завлечь туристов. Virgin Galactic показала интерьер кабины космоплана – видео

Космическая компания миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic раскрыла интерьер кабины туристического космоплана VSS Unity класса SpaceShipTwo. Полный виртуальный тур выложен в YouTube.

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Дизайн, по словам представителей компании, "основан на опыте космонавтов".

В салоне суборбитального космоплана:

— противоперегрузочные откидные сиденья индивидуального размера из алюминия, углеродного композита и пены;

— архитектура, облегчающая перемещение пассажиров в невесомости;

— 12 иллюминаторов, чтобы полюбоваться на Землю;

— персональные экраны на спинках кресел со всей актуальной информацией о полете и панелью связи;

— 16 камер высокого разрешения, которые обеспечат туристам видео на память;

— "создающее настроение" автоматическое освещение для каждой фазы полета;

— крупнейшее на космических кораблях зеркало, которое "отразит опыт астронавта в реальном времени".

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"Элегантный и прогрессивный" дизайн разработан в сотрудничестве с лондонским дизайнерским агентством Seymourpowell, скафандры и обивку сидений с 3D-структурой разработали в Under Armour.

СПРАВКА. Virgin Galactic хочет возить туристов в суборбитальные коммерческие полеты по цене билета $250 000. В компании говорят, что им подали уже более 1000 заявок, часть – с внесением залога за стоимость полета. VSS Unity может взять на борт шесть пассажиров и двух пилотов. В полете аппарат достигает высоты не менее 80 км. Примерно на высоте около 14 км Unity отделяет от несущего самолета WhiteKnightTwo — и дальше до минуты разгоняется самостоятельно. К 2023-му у Брэнсона хотят построить пять таких космопланов.

Посмотрите, как выглядит кабина для сугубо туристического полета, и как — для совмещенного с научными миссиями.

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