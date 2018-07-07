Гриневич назвала ключевые нововведения украинского образования

Критическое мышление (медиаграмотность), умение учиться на протяжении всей жизни и умение выходить из зоны комфорта; эмпатия и понимание другого человека - это ключевые нововведения в образовании украинских детей начальной и средней школы. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич во время выступления на форуме Ukrainian ID в Каневе, передает корреспондент LIGA.net.
Гриневич подчеркнула, что умение критически мыслить особенно важно в условиях информационной войны.
Кроме того, школьников теперь учат работать в команде, чувствовать ответственности перед другими людьми и лидерству. Министр отметила, что в школах введены предметы по основам гражданского образования, экономики и прочее.
Сегодня в Каневе стартовал международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID. Тема первого форума - "План на завтра: стратегия успешной страны".
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