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07.07.2018, 16:15

Гриневич назвала ключевые нововведения украинского образования

Гриневич назвала ключевые нововведения украинского образования - Фото
Лилия Гриневич (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

По словам министра образования Лилии Гриневич, школьников будут учить мыслить критически и работать в команде

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Критическое мышление (медиаграмотность), умение учиться на протяжении всей жизни и умение выходить из зоны комфорта; эмпатия и понимание другого человека - это ключевые нововведения в образовании украинских детей начальной и средней школы. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич во время выступления на форуме Ukrainian ID в Каневе, передает корреспондент LIGA.net.

Гриневич подчеркнула, что умение критически мыслить особенно важно в условиях информационной войны.

Кроме того, школьников теперь учат работать в команде, чувствовать ответственности перед другими людьми и лидерству. Министр отметила, что в школах введены предметы по основам гражданского образования, экономики и прочее.

Сегодня в Каневе стартовал международный экономико-гуманитарный форум Ukrainian ID. Тема первого форума - "План на завтра: стратегия успешной страны". 

LIGA.net - информационный партнер форума.

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Теги: UKRAINIAN ID, образование, лилия гриневич
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