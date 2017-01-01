Люстрация и коррупция в Украине

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  • Парубий Андрей
    Председатель Верховной Рады Украины VIII созыва
  • Каримов Ислам
    Бывший президент Узбекистана
  • Геращенко Ирина
    Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях, первый вице-спикер Верховной Рады VIII созыва
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