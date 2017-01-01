Люстрация и коррупция в Украине

Политика Война России против Украины: последние события в Донбассе Что происходит в Луганске, Донецке, Мариуполе и других горячих точках востока Украины

Общество Внедряем инклюзию: почему дети с ЗПР больше не пойдут в спецшколы Украина внедряет инклюзивное образование и закрывает набор в спецшколы для детей с ЗПР. На пользу ли это детям - специалисты расходятся во мнениях