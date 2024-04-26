Разведка сожгла российский вертолет Ка-32 на аэродроме в Москве – источник

По данным LIGA.net, этот вертолет враг использовал для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций

Ка-32 (Фото: EPA)

Главное управление разведки Министерства бороны сожгло российский многоцелевой вертолет Ка-32. Он находился на московском международном аэродроме "Остафьево". Об этом LIGA.net сообщил источник в спецслужбах.

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По данным собеседника издания, этот вертолет использовали для авиаподдержки российской оккупационной армии, а именно: для обеспечения логистических потребностей и эвакуационных операций.

Также собеседник отметил, что аэродром "Остафьево", где находился вертолет, принадлежит Министерству обороны РФ.

19 апреля 2024 года Главное управление разведки во взаимодействии с Воздушными силами ВСУ уничтожило российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3.

Собеседник LIGA.net в Силах безопасности и обороны рассказал, что это удалось сделать посредством использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

Представитель ГУР Юсов заявил, что для России изготовление новых бомбардировщиков Ту-22М3 фактически невозможно.

19 марта начальник ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Силы обороны поразили российский стратегический бомбардировщик Ту-22м3 на расстоянии 308 километров, до этого неделю выжидали, когда он выйдет на нужный рубеж.

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