"Приземление" Ту-22М3: разведка и ВС сбили бомбардировщик с помощью С-200 – источник
Ту-22М3. Иллюстративное изображение (Фото: ресурс окупантов)

Командующий ВС Николай Олещук заявил, что это впервые зенитные ракетные подразделения ВС во взаимодействии с разведкой уничтожили дальний стратегический бомбардировщик Ту-22М3 – носителя крылатых ракет Х-22. Собеседник LIGA.net в правоохранительном органе рассказал, что это удалось сделать с помощью использования зенитного ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200.

Собеседник издания отметил, что Ту-22МЗ атаковали на расстоянии 300 километров от Украины.

Видео падения самолета обнародовали Сухопутные войска ВСУ и отметили, что "самолет Ту-22М3 ВКС России, который бросал ночью ракеты, разбился в Ставропольском крае".

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