В ГУР показали відео роботи по Ту-22М3. Джерело: Бомбардувальник збили з допомогою С-200

Ту-22М3. Ілюстративне зображення (Фото: ресурс окупантів)

Командувач ПС Микола Олещук заявив, що це вперше зенітні ракетні підрозділи ПС у взаємодії з розвідкою знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 – носія крилатих ракет Х-22. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронному органі розповів, що це вдалося зробити за допомогою використання зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

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Співрозмовник видання зазначив, що Ту-22МЗ атакували на відстані 300 кілометрів від України.



ОНОВЛЕНО О 10:14. У ГУР зазначили, що один з дальніх бомбардувальників Ту-22М3, які в ніч на 19 квітня здійснювали ракетну атаку проти України, був збитий у результаті спецоперації Головного управління розвідки у взаємодії з Повітряними силами.

"Ту-22МЗ вдалося збити на відстані близько 300 кілометрів від України тими ж засобами, якими раніше було уражено російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50", – зазначили в розвідці.

23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50 із радянського зенітного ракетного комплексу дальнього радіуса дії С-200.

Відео падіння літака оприлюднили Сухопутні війська ЗСУ й зазначили, що "літак Ту-22М3 ВКС Росії, який кидав вночі ракети, розбився у Ставропольському краї".

17 квітня ГУР атакувало завод у Татарстані, на якому виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М.

Того самого дня безпілотники ГУР атакували загоризонтний радіолокатор у російській Мордовії.

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