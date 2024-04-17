Дрони ГУР атакували загоризонтний радіолокатор у російській Мордовії – джерело

РЛС "Контейнер" (Фото: ресурс окупантів)

Головне управління розвідки Міністерства оборони атакувало безпілотниками російську загоризонтну радіолокаційну станцію "Контейнер". Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За словами співрозмовника, РЛС "Контейнер" знаходиться у місті Ковилкіно (Мордовія). Відстань від кордону України до місця ураження – близько 700 кілометрів.

За даними російських пропагандистських ресурсів, РЛС "Контейнер" входить до системи розвідки та попередження про повітряно-космічний напад. Дальність виявлення цілей становить 3000 км, а висота виявлення – 100 км.

Перший зразок "Контейнера" став на бойове чергування у 2019 році та працює у західному напрямку. Передавальна частина станції розташована в Нижньогородській області, а приймальна — у Мордовії, де розміщено майже 150 30-метрових антен, а також математико-алгоритмічна частина, що обробляє отримані сигнали.

17 квітня ГУР повідомило, що в російській Самарі на аеродромі "Кряж" знищено гелікоптер Мі-8.

Того ж дня співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони повідомив, що безпілотники ГУР атакували завод у Татарстані. На підприємстві виробляють літаки Ту-22М і Ту-160М.

Читайте також: В окупованому Криму уражено російський командний пункт – джерело