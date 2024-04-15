В окупованому Криму вражено російський командний пункт – джерело

Деталі спецоперації поки не розкриваються

Крим (Ілюстративне фото: EPA)

Вдень 15 квітня внаслідок атаки на військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму було вражено російський командний пункт. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони України.

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Деталі спецоперації в Силах оборони України поки не розкрили.



За інформацією місцевих Telegram-каналів, вдень в окупованому Севастополі лунав сигнал повітряної тривоги, окупанти підіймали з аеродромів свою авіацію.

Також місцеві ресурси писали, що в бухтах Севастополя окупанти використовували димову завісу.

24 березня 2024 року Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

26 березня стало відомо, що ЗСУ також вразили розвідувальний корабель росіян "Іван Хурс" та десантний корабель "Костянтин Ольшанський".

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