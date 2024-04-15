В окупованому Криму вражено російський командний пункт – джерело
Вдень 15 квітня внаслідок атаки на військові об'єкти у тимчасово окупованому Криму було вражено російський командний пункт. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у Силах безпеки й оборони України.
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Деталі спецоперації в Силах оборони України поки не розкрили.
За інформацією місцевих Telegram-каналів, вдень в окупованому Севастополі лунав сигнал повітряної тривоги, окупанти підіймали з аеродромів свою авіацію.
Також місцеві ресурси писали, що в бухтах Севастополя окупанти використовували димову завісу.
- 24 березня 2024 року Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- 26 березня стало відомо, що ЗСУ також вразили розвідувальний корабель росіян "Іван Хурс" та десантний корабель "Костянтин Ольшанський".
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