Британська розвідка показала наслідки ударів по Севастополю – фото
Британська розвідка проаналізувала фото наслідків ударів по тимчасово окупованому Севастополю 24 березня і дійшла висновку, що пошкодження отримали два десантних і один розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляється у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.
У звіті стверджується, що 24 березня Повітряні сили Збройних Сил України завдали ракетних ударів по Криму. Однією з цілей був пункт зв’язку Чорноморського флоту РФ, розташований у тимчасово окупованому Севастополю.
Аналіз супутникових знімків показав, що одна будівля була структурно пошкоджена, зокрема був частковий обвал даху. Ще дві будівлі отримали менші пошкодження.
Також у розвідці стверджують, що внаслідок ударів було пошкоджено два десантних кораблі, танки та один розвідувальний корабель. У зв’язку з цим кораблі, які зазвичай знаходилися в Севастополі, окупанти перемістили в інші порти далі на схід.
"Попри спроби Росії обмежити свої втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у скороченні здатності ЧФ РФ діяти у регіоні", – йдеться у звіті.
- 24 березня 2024 року Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.
- 26 березня стало відомо, що ЗСУ також вразили розвідувальний корабель росіян "Іван Хурс" та десантний корабель "Костянтин Ольшанський".
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