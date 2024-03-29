Британська розвідка показала наслідки ударів по Севастополю – фото

Через ракетні удари по Криму РФ перемістила частину кораблів у порти далі на схід, зазначили в розвідці

Крим (Ілюстративне фото: EPA)

Британська розвідка проаналізувала фото наслідків ударів по тимчасово окупованому Севастополю 24 березня і дійшла висновку, що пошкодження отримали два десантних і один розвідувальний корабель Чорноморського флоту РФ. Про це повідомляється у розвідувальному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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У звіті стверджується, що 24 березня Повітряні сили Збройних Сил України завдали ракетних ударів по Криму. Однією з цілей був пункт зв’язку Чорноморського флоту РФ, розташований у тимчасово окупованому Севастополю.

Аналіз супутникових знімків показав, що одна будівля була структурно пошкоджена, зокрема був частковий обвал даху. Ще дві будівлі отримали менші пошкодження.

Розвідка Міноборони Великої Британії

Також у розвідці стверджують, що внаслідок ударів було пошкоджено два десантних кораблі, танки та один розвідувальний корабель. У зв’язку з цим кораблі, які зазвичай знаходилися в Севастополі, окупанти перемістили в інші порти далі на схід.

Розвідка Міноборони Великої Британії

"Попри спроби Росії обмежити свої втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у скороченні здатності ЧФ РФ діяти у регіоні", – йдеться у звіті.

24 березня 2024 року Генштаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ у тимчасово окупованому Севастополі.

26 березня стало відомо, що ЗСУ також вразили розвідувальний корабель росіян "Іван Хурс" та десантний корабель "Костянтин Ольшанський".

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