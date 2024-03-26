Сили оборони вдарили "Нептуном" по російському кораблю "Костянтин Ольшанський" – речник ВМС

До окупації росіянами Криму у 2014 році судно належало Україні

ВДК ''Костянтин Ольшанський'' (Фото: ресурси пропагандистів)

Сили оборони завдали удару протикорабельною ракетою "Нептун" по російському кораблю "Костянтин Ольшанський". Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

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За його словами, Росія вкрала в України цей десантний корабель під час окупації Криму у 2014 році.

"Він дев'ять років стояв у бухті, й окупанти його почали розбирати на запчастини. На 10-й рік війни вороги зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його відновили", – розповів Плетенчук.

Речник ВМС зазначив, що ступінь пошкоджень ураженого корабля наразі визначається. Однак він точно був уражений і наразі небоєздатний.

"Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном", – заявив він.

В коментарі LIGA.net Плетенчук додав, що ураження сталося в той самий день, що й підбиття велики

24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.

За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.

Крім того, було також підбито російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".

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