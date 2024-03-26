Сили оборони вдарили "Нептуном" по російському кораблю "Костянтин Ольшанський" – речник ВМС
Сили оборони завдали удару протикорабельною ракетою "Нептун" по російському кораблю "Костянтин Ольшанський". Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.
За його словами, Росія вкрала в України цей десантний корабель під час окупації Криму у 2014 році.
"Він дев'ять років стояв у бухті, й окупанти його почали розбирати на запчастини. На 10-й рік війни вороги зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому впродовж року його відновили", – розповів Плетенчук.
Речник ВМС зазначив, що ступінь пошкоджень ураженого корабля наразі визначається. Однак він точно був уражений і наразі небоєздатний.
"Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном", – заявив він.
В коментарі LIGA.net Плетенчук додав, що ураження сталося в той самий день, що й підбиття велики
- 24 березня 2024 року генеральний штаб ЗСУ повідомив, що внаслідок нічної ракетної атаки по тимчасово окупованому Севастополю було завдано значних збитків Чорноморському флоту РФ.
- За даними військових, Сили оборони уразили великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв'язку, а також декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ в тимчасово окупованому Севастополі.
- Крім того, було також підбито російський розвідувальний корабель "Іван Хурс".
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