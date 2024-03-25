Підготовка нових Sea Baby та надсекретних операцій. СБУ розповіла про плани на 2024 рік

Sea Baby 2024 року (Фото: Пресслужба СБУ)

Служба безпеки України готує нові спецоперації на 2024 рік, зокрема з використанням нових надводних дронів Sea Baby. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силових структурах.

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За словами співрозмовника, голова СБУ Василь Малюк обіцяє "сюрпризи" для Росії.

Наприклад, до виконання бойових завдань на морі готуються 35 дронів Sea Baby, на які донатили всі українці. СБУ вже показала перший дрон із цієї партії, який отримав назву "Авдіївка".

Крім того, у Службі безпеки України готуються до "нових, надсекретних операцій".

"Зрозуміло, що спецслужба не тільки не розкриває свої плани, а й про готові результати не завжди детально розповідає. Але сьогодні СБУ робить усе, щоб наближати перемогу України", – повідомив співрозмовник.

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