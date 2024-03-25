Підготовка нових Sea Baby та надсекретних операцій. СБУ розповіла про плани на 2024 рік
Служба безпеки України готує нові спецоперації на 2024 рік, зокрема з використанням нових надводних дронів Sea Baby. Про це повідомив співрозмовник LIGA.net у силових структурах.
За словами співрозмовника, голова СБУ Василь Малюк обіцяє "сюрпризи" для Росії.
Наприклад, до виконання бойових завдань на морі готуються 35 дронів Sea Baby, на які донатили всі українці. СБУ вже показала перший дрон із цієї партії, який отримав назву "Авдіївка".
Крім того, у Службі безпеки України готуються до "нових, надсекретних операцій".
"Зрозуміло, що спецслужба не тільки не розкриває свої плани, а й про готові результати не завжди детально розповідає. Але сьогодні СБУ робить усе, щоб наближати перемогу України", – повідомив співрозмовник.
- У жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі в Севастопольській бухті. Тоді отримали пошкодження чотири військові судна, зокрема фрегат "Адмирал Макаров".
- У грудні СБУ вперше розповіла, що у неї на озброєнні є не лише дрони Sea Baby, а й дрони "Мамай".
- У 2023 році дрони СБУ вразили ракетоносні кораблі "Самум" і "Павел Державин", танкер "SIG", десантний корабель "Оленегорский горняк", а також завдали пошкодження великому військовому буксиру "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".
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