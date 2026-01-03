Вертольоти, дрони, перестрілка: У США розповіли, що пішло не за планом під час захоплення Мадуро

Генерал Ден Кейн (Фото: Bonnie Cash / Pool)

Міжвідомча робота над плануванням атаки на Венесуелу розпочалася кілька місяців тому і ґрунтувалася на десятиліттях досвіду інтеграції складних повітряних, наземних, космічних і морських операцій. Про це під час виходу до преси заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

ЦРУ, АНБ і Національне агентство з боротьби зі злочинністю (NCA) співпрацювали в межах цієї "ретельно спланованої" операції, каже Кейн.

"У ній брали участь понад 150 літальних апаратів, які злітали з різних точок Західної півкулі в тісній координації, всі вони зібралися вчасно і в потрібному місці, щоб досягти єдиної мети – ввести сили перехоплення в центр Каракаса, зберігаючи елемент тактичної несподіванки", – пояснив генерал.

Невдача одного з компонентів "цієї добре налагодженої машини" поставила б під загрозу всю місію, але "невдача ніколи не є варіантом для об'єднаних сил Америки", наголосив Кейн.

За його словами, місія не пройшла без незапланованих проблем. Під час наближення американських військових літаків до території Венесуели їхні гелікоптери потрапили під обстріл. Один із гелікоптерів було вражено, однак він залишився придатним до польоту.

Американські сили прибули до резиденції Ніколаса Мадуро об 01:01 за східним часом США, що відповідало 02:01 ночі за місцевим часом у Каракасі. "Група захоплення висадилася на території резиденції Мадуро, швидко, точно й дисципліновано почала рух до своєї цілі, ізолювавши район для забезпечення безпеки наземних підрозділів під час затримання обвинувачених", – зазначив Кейн.

За словами генерала, Ніколас Мадуро та його дружина не чинили подальшого опору та здалися. Попри перестрілку, жоден американський військовослужбовець не загинув.

У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації.

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили та вивезли з Венесуели.