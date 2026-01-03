Трамп заявив, що Мадуро та його дружину схопили й вивезли з Венесуели

Американський президент пообіцяв розкрити деталі операції у Венесуелі на брифінгу у своїй резиденції у Флориді

Ніколас Мадуро (Фото: Miguel Gutierrez/EPA)

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили та вивезли з Венесуели. Допис відповідного змісту він опублікував у соціальній мережі Truth Social.

"Сполучені Штати Америки успішно провели широкомасштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений та вивезений із країни", – написав Трамп.

Він додав, що місію реалізували спільно з правоохоронними органами США.

Також Трамп анонсував брифінг у Мар-а-Лаго щодо операції у Венесуелі. Вона почнеться о 11:00 за місцевим часом (18:00 за Києвом).

ДОПОВНЕНО О 12:06. Трамп у телефонному коментарі газеті The New York Times заявив: "Було багато хорошого планування, багато відмінних військ та чудових людей. Це була блискуча операція, насправді".

На запитання про те, чи запитував він дозвіл Конгресу на проведення операції чи які подальші плани щодо Венесуели, Трамп відповів, що обговорить ці питання на брифінгу у Мар-а-Лаго вранці.