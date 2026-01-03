CBS News: Трамп погодив удари по Венесуелі за кілька днів до початку операції

Місія американських військ у Венесуелі планувалася на Різдво, але її відклали через удари по ІДІЛ, пише медіа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

У ніч проти 3 січня Сполучені Штати завдали авіаційних ударів по Венесуелі, відповідне рішення ухвалили кілька днів тому. Про це повідомив канал CBS News із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Президент США Дональд Трамп наказав завдати ударів по об'єктах у Венесуелі рано вранці в суботу, зокрема по військових об'єктах, заявили вони.

За інформацією медіа, американський президент схвалив удари по Венесуелі за кілька днів до початку операції. Два співрозмовники розповіли, що він дав американським військовим зелене світло на проведення ударів за кілька днів до початку фактичної операції.

Військові чиновники планували проведення місії на Різдво, але авіаудари США в Нігерії проти цілей ІДІЛ мали перевагу, додали співрозмовники.

Офіційно Білий дім та Пентагон інформацію про удари по Венесуелі не коментували.

Водночас канал CNN із посиланням на неназваного співрозмовника пише, що комітет Сенату США з питань збройних сил не був заздалегідь поінформований про будь-які потенційні військові дії у Венесуелі.