CBS News: Трамп одобрил удар по Венесуэле за несколько дней до начала операции.

Миссия американских войск в Венесуэле планировалась на Рождество, но была отложена из-за ударов по ИГИЛ, сообщает медиа

Дональд Трамп (Фото: Will Oliver/EPA)

В ночь на 3 января Соединенные Штаты нанесли авиаудары по Венесуэле, соответствующее решение было принято несколько дней назад. Об этом сообщил канал CBS News со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленные в этом вопросе.

Президент США Дональд Трамп приказал нанести удары по объектам в Венесуэле рано утром в субботу, в том числе по военным объектам, заявили они.

По информации медиа, американский президент одобрил нанесение ударов по Венесуэле за несколько дней до начала операции. Два источника сообщили, что он дал американским военным зеленый свет на нанесение ударов за несколько дней до начала фактической операции.

Военные чиновники планировали провести операцию на Рождество, но американские авиаудары по позициям ИГИЛ в Нигерии оказались приоритетнее, добавили собеседники.

Официально Белый дом и Пентагон не комментировали информацию об ударах по Венесуэле.

В то же время канал CNN со ссылкой на неназванного собеседника сообщил, что комитет Сената США по вооруженным силам не был заранее проинформирован о каких-либо потенциальных военных действиях в Венесуэле.