В столице Венесуэлы раздались взрывы, над городом летает авиация – видео

Каракас ночью (Иллюстративное фото: Rayner Pena / EPA)

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздались взрывы. Об этом сообщило агентство Associated Press.

В субботу около 02:00 по местному времени в городе было слышно как минимум семь взрывов. Также были замечены низколетящие самолеты.

Правительство Венесуэлы не сразу ответило на запрос о комментарии.

Люди выбежали на улицы в разных районах. Некоторых было видно издалека из разных районов Каракаса.

Медиа отметило, что взрывы произошли на фоне того, что американские военные в последние дни атаковали суда, перевозящие наркотики.

Агентство Reuters со ссылкой на свидетелей сообщило, что в небе виден столб дыма, а южный район города, близ большой военной базы, был обесточен.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обещал провести наземные операции в Венесуэле на фоне усилий по оказанию давления на диктатора страны Николаса Мадуро с целью заставить его уйти в отставку, включая расширение санкций, усиление военного присутствия США в регионе и более двух десятков ударов по судам, предположительно причастных к контрабанде наркотиков в Тихом океане и Карибском море.

На видео, распространенных в социальных сетях, видны масштабные пожары.

Официальные комментарии о событиях в Каракасе со стороны властей США и Венесуэлы пока отсутствуют.

ДОПОЛНЕНО В 09:40. Как пишет газета The New York Times, спикер Пентагона передал все вопросы по взрывам в Белый дом. В то же время Белый дом отказался комментировать сообщения о взрывах в Каракасе.

По данным медиа, очевидцы сообщают об особо сильных и непрерывных звуках взрывов на Фуэрте Тиуна, военной базе в центре Каракаса, где проживает высшее руководство Венесуэлы и многие чиновники.

NOW: Multiple likely American helicopters airborne over Caracas, Venezuela pic.twitter.com/TRMXSoWi3k — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

A civilian is captured on video driving through Caracas as airstrikes occur nearby. pic.twitter.com/KL6jCWS0us — Geo View (@theGeoView) January 3, 2026

BREAKING: Per AFP EDITOR: "Gunfire, explosions and helicopters are heard all over Caracas, with people reporting they’ve seen strikes over the Fuerte Tiuna military complex and La Carlota air base. Several people are reporting power cuts in different areas of the capital." pic.twitter.com/6St2JQ6uWg — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) January 3, 2026