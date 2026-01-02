США призвали граждан немедленно покинуть Россию из-за риска терактов и незаконных задержаний
Государственный департамент США обновил предупреждение для своих граждан с призывом покинуть Россию и воздержаться от поездок туда. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Госдепартамент обновил свое предупреждение о запрете поездок в Россию. Оно было переиздано на этой неделе без изменений, при этом Госдепартамент указывает на множество высоких рисков, связанных с терроризмом, неправомерными задержаниями и "произвольным применением местных законов".
В сообщении подчеркивается, что возможности официальных лиц по оказанию помощи американцам ограничены после того, как посольство в Москве сократило штат, а консульства в России приостановили свою работу.
"Гражданам США, находящимся в России, следует немедленно покинуть страну. Российские власти часто допрашивают и угрожают гражданам США без всякой причины", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
В предупреждении говорится о том, что существуют прецеденты арестов американцев российскими спецслужбами по ложным обвинениям.
"Они лишили их [американцев] справедливого обращения и осудили без убедительных доказательств", – добавили в Госдепартаменте.
Путешественникам также рекомендовалось пересмотреть целесообразность ввоза электронных устройств в страну. Следует исходить из того, что вся электронная связь и устройства отслеживаются.
Из-за санкций американские дебетовые и кредитные карты больше не работают в России, а "отправка электронных денежных переводов из США в Россию практически невозможна", говорится в сообщении.
В предупреждении отмечается, что туристам, решившим поехать в Россию, следует быть "готовыми к возможности задержания на неопределенный срок".
"Выйдите из всех своих аккаунтов в социальных сетях и не заходите в них, находясь в России", – также предлагается в рекомендациях.
В последние недели правительство США выпустило и другие рекомендации для путешественников. Например, в связи с ростом напряженности между Таиландом и Камбоджей правительство предостерегло американцев от поездок в приграничную зону этих двух стран.
- 2 января Служба внешней разведки Украины предупредила, что Россия готовит провокацию с человеческими жертвами во время празднования Рождества по юлианскому календарю, чтобы обвинить Украину и сорвать мирные переговоры.
Комментарии (0)