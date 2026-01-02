США призвали граждан немедленно покинуть Россию из-за риска терактов и незаконных задержаний

Государственный департамент в очередной раз рекомендовал американцам воздержаться от поездок в Россию

Москва (Фото: Sergei Ilnitsky/EPA)

Государственный департамент США обновил предупреждение для своих граждан с призывом покинуть Россию и воздержаться от поездок туда. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Госдепартамент обновил свое предупреждение о запрете поездок в Россию. Оно было переиздано на этой неделе без изменений, при этом Госдепартамент указывает на множество высоких рисков, связанных с терроризмом, неправомерными задержаниями и "произвольным применением местных законов".

В сообщении подчеркивается, что возможности официальных лиц по оказанию помощи американцам ограничены после того, как посольство в Москве сократило штат, а консульства в России приостановили свою работу.

"Гражданам США, находящимся в России, следует немедленно покинуть страну. Российские власти часто допрашивают и угрожают гражданам США без всякой причины", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В предупреждении говорится о том, что существуют прецеденты арестов американцев российскими спецслужбами по ложным обвинениям.

"Они лишили их [американцев] справедливого обращения и осудили без убедительных доказательств", – добавили в Госдепартаменте.

Путешественникам также рекомендовалось пересмотреть целесообразность ввоза электронных устройств в страну. Следует исходить из того, что вся электронная связь и устройства отслеживаются.

Из-за санкций американские дебетовые и кредитные карты больше не работают в России, а "отправка электронных денежных переводов из США в Россию практически невозможна", говорится в сообщении.

В предупреждении отмечается, что туристам, решившим поехать в Россию, следует быть "готовыми к возможности задержания на неопределенный срок".

"Выйдите из всех своих аккаунтов в социальных сетях и не заходите в них, находясь в России", – также предлагается в рекомендациях.

В последние недели правительство США выпустило и другие рекомендации для путешественников. Например, в связи с ростом напряженности между Таиландом и Камбоджей правительство предостерегло американцев от поездок в приграничную зону этих двух стран.