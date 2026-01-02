Внешняя разведка: Россия готовит провокацию с человеческими жертвами для срыва переговоров
Россия готовит провокацию с человеческими жертвами во время празднования Рождества по юлианскому календарю, чтобы обвинить Украину и сорвать мирные переговоры. Об этом сообщила Служба внешней разведки.

Разведка предупредила о продолжении специальной операции Кремля по срыву мирных переговоров при посредничестве Соединенных Штатов.

После заявлений о якобы атаку на резиденцию российского диктатора Владимира Путина СВР фиксирует распространение новых сфальсифицированных информационных поводов для подготовки российской и зарубежной аудитории к дальнейшей эскалации.

"С высокой вероятностью прогнозируем переход от манипулятивного воздействия к вооруженной провокации со стороны спецслужб РФ с многочисленными человеческими жертвами", – говорится в заявлении.

Ожидаемое время – накануне или в ходе празднования Рождества по юлианскому календарю. Местом провокации может быть выбрано культовое сооружение или другой объект, обладающий высокой символической значимостью как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины.

Разведка добавила, что для фальсификации доказательств причастности Украины планируется использовать обломки ударных дронов западного производства, которые будут доставлены на место провокации с линии боевого соприкосновения.

"Эксплуатация страха и совершение терактов с человеческими жертвами под "чужим флагом" полностью соответствует стилю работы российских спецслужб", – подчеркнули в СВР.

  • 29 декабря Лавров заявил, что украинские беспилотники якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Зеленский назвал его заявление ложью и объяснил, зачем Россия распространила этот фейк.
  • В тот же день Трамп заявил, что Путин рассказал ему о якобы совершенном нападении на его резиденцию. Президент США заявил, что "это нехорошо".
  • СВР заявила, что Россия проводит информационную операцию для срыва договоренностей, достигнутых между Зеленским и Трампом.
  • WSJ писала, что США установили, что Украина не нацеливалась беспилотниками на резиденцию Путина.
