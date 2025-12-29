"Очередная ложь". Зеленский опроверг заявление Лаврова о якобы атаке на резиденцию Путина

Президент считает, что россияне могут нанести удары по Киеву, в частности, по государственным зданиям

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский назвал ложью слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о якобы атаке БпЛА на резиденцию российского диктатора Владимира Путина в Новгородской области. Об этом стало известно во время общения главы государства с журналистами в чате Офиса президента.

"Очередная ложь Российской Федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с президентом США Дональдом Трампом. И понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал", – сказал Зеленский.

Он добавил, что россияне не хотят завершать войну, а сделают это лишь через давление на них.

"Сейчас они своим заявлением, что была атакована какая-то резиденция, просто готовят, уверен я, готовят почву для того, чтобы нанести удары, наверное, по столице, наверное по государственным зданиям", – сказал президент.

Он вспомнил, что в сентябре россияне уже били ракетой по зданию правительства. Зеленский призвал "быть сейчас всем внимательными, всем абсолютно".

"Тем более, что этот человек – если можно говорить и называть это человеком – сказал о том, что они будут подбирать соответствующие цели, то есть угрожают", – констатировал президент.

Он считает, что команде Трампа и европейцам "надо включиться и соответствующую провести работу с людьми, о которых еще вчера говорили, что они очень хотят закончить войну".

Ранее в этот же день Лавров заявил, что в ночь на 29 декабря Украина якобы пыталась атаковать резиденцию Путина в Новгородской области. Глава МИД государства-агрессора сказал, что якобы был 91 ударный дрон. Он заверил, что все БпЛА обезвредили.

ДОПОЛНЕНО В 18:10. Впоследствии Зеленский в социальных сетях написал, что прозвучали очень опасные заявления из России, очевидно направленные на срыв всех достижений работы с командой Трампа.

"Сейчас россияне придумали очевидно фейковую историю о якобы каком-то ударе по какой-то резиденции российского диктатора, чтобы у них было оправдание для продолжения ударов по Украине, в том числе для ударов по Киеву, а также для отказа идти на необходимые шаги для завершения войны", – добавил президент.

Он назвал это типичной лживой тактикой россиян, которые уже били по зданию Кабмина.

"Украина не делает шагов, которые могут ослабить дипломатию. Россия всегда делает такие шаги. Это одно из многого, что нас отличает. Важно, чтобы мир сейчас не молчал и чтобы россияне не сорвали движение к миру", – резюмировал глава государства.