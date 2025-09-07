В Киеве загорелось здание Кабмина в результате российской атаки – фото
В Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в правительственном здании. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
По словам мэра, пожарные работают на месте.
Блогер и журналист Денис Казанский написал, что пылает именно здание Кабинета министров и опубликовал соответствующее фото.
Кличко также сообщил, что в Святошинском районе зафиксировано новое возгорание складских помещений. Там также работают экстренные службы.
В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала дронами и ракетами Киев, Кривой Рог и Кременчуг.
В частности, в Киеве российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. Там возникли пожары и разрушения.
В результате атаки погибли три человека, среди них младенец. Еще 13 человек получили ранения.
В Кривом Роге есть попадания в трех локациях. В частности на объектах транспортной и городской инфраструктуры, в частном секторе.
В Кременчуге в результате российской атаки прогремели десятки взрывов, часть города осталась без электроснабжения
- В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, в частности Киев. В столице последствия фиксировали в семи районах, известно о 14 погибших, среди них трое детей. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд. Также повреждены здания представительства ЕС и British Council.
- 6 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне с начала месяца применили против Украины более 1300 ударных дронов.
