В Киеве загорелось здание Кабмина в результате российской атаки – фото
Последствия атаки (Фото: t.me/svyrydenkoy)

В Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в правительственном здании. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам мэра, пожарные работают на месте.

Блогер и журналист Денис Казанский написал, что пылает именно здание Кабинета министров и опубликовал соответствующее фото.

Пожар (Фото: t.me/kazansky2017)
Пожар (Фото: t.me/kazansky2017)

Кличко также сообщил, что в Святошинском районе зафиксировано новое возгорание складских помещений. Там также работают экстренные службы.

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала дронами и ракетами Киев, Кривой Рог и Кременчуг.

В частности, в Киеве российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. Там возникли пожары и разрушения.

В результате атаки погибли три человека, среди них младенец. Еще 13 человек получили ранения.

В Кривом Роге есть попадания в трех локациях. В частности на объектах транспортной и городской инфраструктуры, в частном секторе.

В Кременчуге в результате российской атаки прогремели десятки взрывов, часть города осталась без электроснабжения

  • В ночь на 28 августа Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, в частности Киев. В столице последствия фиксировали в семи районах, известно о 14 погибших, среди них трое детей. В Дарницком районе – прямое попадание в пятиэтажку, разрушен подъезд. Также повреждены здания представительства ЕС и British Council.
  • 6 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне с начала месяца применили против Украины более 1300 ударных дронов.