В Киеве загорелось здание Кабмина в результате российской атаки – фото

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала Киев и другие украинские города

Последствия атаки (Фото: t.me/svyrydenkoy)

В Киеве в результате сбивания российского дрона произошло возгорание в правительственном здании. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По словам мэра, пожарные работают на месте.

Блогер и журналист Денис Казанский написал, что пылает именно здание Кабинета министров и опубликовал соответствующее фото.

Пожар (Фото: t.me/kazansky2017)

Кличко также сообщил, что в Святошинском районе зафиксировано новое возгорание складских помещений. Там также работают экстренные службы.

В ночь на 7 сентября Россия массированно атаковала дронами и ракетами Киев, Кривой Рог и Кременчуг.

В частности, в Киеве российские дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах столицы. Там возникли пожары и разрушения.

В результате атаки погибли три человека, среди них младенец. Еще 13 человек получили ранения.

В Кривом Роге есть попадания в трех локациях. В частности на объектах транспортной и городской инфраструктуры, в частном секторе.

В Кременчуге в результате российской атаки прогремели десятки взрывов, часть города осталась без электроснабжения