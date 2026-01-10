Трамп прокомментировал возможность операции США по захвату Путина

Президент США в очередной раз заявил, что у него хорошие отношения с российским диктатором

Дональд Трамп (Фото: EPA / BONNIE CASH)

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность операции против диктатора Владимира Путина по типу той, что американская армия провела против диктатора Венесуэлы. На этот счет он высказался на встрече с руководителями нефтегазовых компаний.

Один из журналистов отметил, что президент Владимир Зеленский прокомментировал захват Николаса Мадуро. Он сказал, что если так можно поступать с диктаторами, то США якобы знают, что делать дальше, намекая, вероятно, на диктатора РФ.

Представитель медиа поинтересовался у Трампа, возможен ли повтор венесуэльского сценария в России.

"Я не думаю, что это потребуется. У меня всегда были прекрасные отношения с ним (Путиным). Я очень разочарован", – ответил президент США.

Он в очередной раз напомнил об "урегулировании восьми войн" и заявил, что надеялся на то, что война РФ против Украины будет для него "одной из самых простых".

Однако за последний месяц, по данным американского лидера, на фронте потери составили 31 000, среди которых много российских солдат. А экономика РФ "в плохом состоянии".