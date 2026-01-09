Трамп отменил вторую волну атак на Венесуэлу – страна пошла на сотрудничество

Трамп отменил новую операцию против Венесуэлы, но заявил, что все танкеры останутся на своих местах для безопасности

Дональд Трамп (Фото: EPA/WILL OLIVER)

Президент США Дональд Трамп отменил новую волну атак на Венесуэлу, так как она "хорошо сотрудничает" сейчас. Об этом он сообщил на платформе Truth Social.

По его словам, Венесуэла освобождает большое количество политических заключенных в знак "стремления к миру" – это очень важный и разумный жест. Идет сотрудничество в вопросе восстановления нефтегазовой инфраструктуры.

"Благодаря этому сотрудничеству я отменил ранее ожидаемую вторую волну атак, которая, похоже, не понадобится. Однако все корабли останутся на своих местах в целях безопасности", – сообщил Трамп.

9 января у него запланирована встреча в Белом доме с крупными нефтяными компаниями, которые намерены инвестировать $100 млрд.