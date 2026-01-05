"Порядочный человек" и "все еще президент": чем закончился первый суд над Мадуро

Венесуэльский диктатор и его жена отрицали обвинения в американском суде

Николас Мадуро (второй слева) во время доставки в суд (Фото: EPA)

Пророссийский диктатор Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес заявили о якобы своей невиновности во время предъявления обвинения в федеральном суде Манхэттена в Нью-Йорке. Об этом сообщает телеканал ABC News.

"Я невиновен. Я не виноват. Я порядочный человек. Я все еще президент своей страны", – заявил Мадуро через переводчика, отвечая на вопрос судьи. Жена диктатора сказала аналогично.

Подтверждая свою личность в начале слушаний, Мадуро заявил, что является "президентом Венесуэлы".

"Меня захватили в моем доме в Каракасе, Венесуэла", – добавил диктатор, прежде чем судья прервал его и сказал, что позже будет время обжаловать его содержание под стражей.

В то же время Флорес назвала себя "первой леди Республики Венесуэла".

Ни Мадуро, ни его жена не просят об освобождении под залог. Судья заявил, что готов рассмотреть такое ходатайство в будущем, но до тех пор супруги будут оставаться под стражей.

Адвокат Флорес заявил, что женщина "получила значительные травмы" во время военной операции США: "Есть опасения, что она может иметь перелом или сильные ушибы ребер".

Следующее судебное заседание назначено на 17 марта.

Мадуро и Флорес являются одними из шести фигурантов, обвиняемых "в сговоре с жестокими, опасными наркоторговцами на протяжении последних 25 лет". Другими фигурантами являются сын Мадуро, два высокопоставленных венесуэльских чиновника и предполагаемый глава преступной группировки Tren de Aragua.