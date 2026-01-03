Вертолеты, дроны, перестрелка: В США рассказали, что пошло не по плану при захвате Мадуро

Генерал Дэн Кейн (Фото: Bonnie Cash / Pool)

Межведомственная работа над планированием атаки на Венесуэлу началась несколько месяцев назад и основывалась на десятилетиях опыта интеграции сложных воздушных, наземных, космических и морских операций. Об этом во время выхода к прессе заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

ЦРУ, АНБ и Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) сотрудничали в рамках этой "тщательно спланированной" операции, говорит Кейн.

"В ней участвовали более 150 воздушных аппаратов, которые взлетали из разных точек Западного полушария в тесной координации, все они собрались вовремя и в нужном месте, чтобы достичь единой цели – ввести силы перехвата в центр Каракаса, сохраняя элемент тактической неожиданности", пояснил генерал.

.Неудача одного из компонентов "этой хорошо отлаженной машины" поставила бы под угрозу всю миссию, но "неудача никогда не является вариантом для объединенных сил Америки", подчеркнул Кейн.

По его словам, миссия не прошла без незапланированных проблем. Во время приближения американских военных самолетов к территории Венесуэлы их вертолеты попали под обстрел. Один из вертолетов был поражен, однако он остался пригодным к полету.

Американские силы прибыли в резиденцию Николаса Мадуро в 01:01 по восточному времени США, что соответствовало 02:01 ночи по местному времени в Каракасе. "Группа захвата высадилась на территории резиденции Мадуро, быстро, точно и дисциплинированно начала движение к своей цели, изолировав район для обеспечения безопасности наземных подразделений при задержании обвиняемых", – отметил Кейн.

По словам генерала, Николас Мадуро и его жена не оказали дальнейшего сопротивления и сдались. Несмотря на перестрелку, ни один американский военнослужащий не погиб.

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы.