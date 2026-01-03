Трамп заявил, что Мадуро и его жену схватили и вывезли из Венесуэлы

Американский президент пообещал раскрыть детали операции в Венесуэле на брифинге в своей резиденции во Флориде

Николас Мадуро (Фото: Miguel Gutierrez/EPA)

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы. Сообщение соответствующего содержания он опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Соединенные Штаты Америки успешно провели широкомасштабную операцию против Венесуэлы и ее лидера, президента Николаса Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны", – написал Трамп.

Он добавил, что миссия была реализована совместно с правоохранительными органами США.

Также Трамп анонсировал брифинг в Мар-а-Лаго по поводу операции в Венесуэле. Он начнется в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву).

В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздались взрывы. Сообщалось о частичном отключении электроэнергии и пролеты авиации.

Канал CBS News сообщил, что США нанесли авиационные удары по латиноамериканской стране.

Новость дополняется...