В Германии хотят ужесточить миграционные условия для украинских беженцев
В Германии планируют ужесточить миграционную политику в отношении украинцев. В частности, Христианско-социальный союз (ХСС) хочет запретить так называемые домашние отпуска и отправлять в Украину пригодных к службе мужчин, пишет Шпигель.
В проекте решения к предстоящему съезду в баварском монастыре Зеон партия призвала к немедленной отмене статуса защиты для беженцев, посещающих свою страну. По мнению авторов документа, поездка на родину автоматически опровергает потребность лица в безопасности, поэтому право на пребывание в Германии должно теряться по факту пересечения границы.
Кроме того, ХСС настаивает на возвращении трудоспособных украинских мужчин для выполнения воинского долга. Политики считают, что эта категория граждан должна делать собственный вклад в оборону Украины, а не оставаться под защитой в Германии.
В проекте также говорится, чтобы искатели убежища принимали финансовое участие в покрытии расходов на свое проживание в Германии. Согласно проекту решения, для украинцев, которые будут прибывать в страну с апреля 2025 года, предлагают ввести норму об использовании их собственных активов для оплаты расходов на пребывание.
- После начала полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года Германия приняла более 1,1 млн украинских беженцев, предоставляя им право на проживание, работу и доступ к социальным услугам. По состоянию на август 2025 года треть украинских граждан, которые находились в Германии со статусом временной защиты, имели работу.
