В Германии хотят ужесточить миграционные условия для украинских беженцев

Украинцам планируют запретить так называемые отпуска на родину, а также возвращать годных к службе мужчин

В Германии планируют ужесточить миграционную политику в отношении украинцев. В частности, Христианско-социальный союз (ХСС) хочет запретить так называемые домашние отпуска и отправлять в Украину пригодных к службе мужчин, пишет Шпигель.

В проекте решения к предстоящему съезду в баварском монастыре Зеон партия призвала к немедленной отмене статуса защиты для беженцев, посещающих свою страну. По мнению авторов документа, поездка на родину автоматически опровергает потребность лица в безопасности, поэтому право на пребывание в Германии должно теряться по факту пересечения границы.

Кроме того, ХСС настаивает на возвращении трудоспособных украинских мужчин для выполнения воинского долга. Политики считают, что эта категория граждан должна делать собственный вклад в оборону Украины, а не оставаться под защитой в Германии.

В проекте также говорится, чтобы искатели убежища принимали финансовое участие в покрытии расходов на свое проживание в Германии. Согласно проекту решения, для украинцев, которые будут прибывать в страну с апреля 2025 года, предлагают ввести норму об использовании их собственных активов для оплаты расходов на пребывание.