Николаса Мадуро и его жену доставили в СИЗО в Нью-Йорке
Венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену доставили в федеральный следственный изолятор Metropolitan Detention Center в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом сообщило ВВС.
В изоляторе Мадуро будут удерживать до предъявления обвинения в незаконном хранении наркотиков и оружия. Статус заключения жены Мадуро пока остается непонятным.
MDC известен содержанием многих знаменитостей, в частности Шона Дидди Комбса. Учреждение имеет печальную репутацию из-за суровых условий содержания, случаев насилия и систематического пренебрежения безопасностью и медицинской помощью заключенным.
За информация Bloomberg, Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес немедленно взять на себя и выполнять все президентские полномочия в статусе исполняющей обязанности.
Смена власти в Венесуэле вызвала массовую реакцию среди венесуэльских мигрантов по всему миру. Венесуэльцы начали спонтанные акции в столицах стран Латинской Америки и Европы, сообщило Reuters.
Венесуэльцы также массово выходят и на улицы США, чтобы отпраздновать падение диктатуры. Участники акций радуются окончанию эпохи Мадуро. В то же время граждане предостерегают новую администрацию США от любого дальнейшего сотрудничества с чиновниками бывшего режима.
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что диктатора Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы.
