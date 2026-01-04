Николаса Мадуро и его жену доставили в СИЗО в Нью-Йорке

Диктатора будут содержать в следственном изоляторе, имеющем в США печальную репутацию из-за суровых условий содержания

Николас Мадуро (Фото: ЕРА)

Венесуэльского диктатора Николаса Мадуро и его жену доставили в федеральный следственный изолятор Metropolitan Detention Center в нью-йоркском районе Бруклин. Об этом сообщило ВВС.

В изоляторе Мадуро будут удерживать до предъявления обвинения в незаконном хранении наркотиков и оружия. Статус заключения жены Мадуро пока остается непонятным.

MDC известен содержанием многих знаменитостей, в частности Шона Дидди Комбса. Учреждение имеет печальную репутацию из-за суровых условий содержания, случаев насилия и систематического пренебрежения безопасностью и медицинской помощью заключенным.

За информация Bloomberg, Верховный суд Венесуэлы обязал вице-президента Делси Родригес немедленно взять на себя и выполнять все президентские полномочия в статусе исполняющей обязанности.

Смена власти в Венесуэле вызвала массовую реакцию среди венесуэльских мигрантов по всему миру. Венесуэльцы начали спонтанные акции в столицах стран Латинской Америки и Европы, сообщило Reuters.

Венесуэльцы также массово выходят и на улицы США, чтобы отпраздновать падение диктатуры. Участники акций радуются окончанию эпохи Мадуро. В то же время граждане предостерегают новую администрацию США от любого дальнейшего сотрудничества с чиновниками бывшего режима.