Ніколаса Мадуро і його дружину доставили в СІЗО в Нью-Йорку

Диктатора утримуватимуть у слідчому ізоляторі, що має в США сумну репутацію через суворі умови утримання

Ніколас Мадуро (Фото: ЕРА)

Венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину доставили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у нью-йоркському районі Бруклін. Про це повідомило ВВС.

В ізоляторі Мадуро утримуватимуть до пред'явлення звинувачення у незаконному зберіганні наркотиків і зброї. Статус ув’язнення дружини Мадуро наразі залишається незрозумілим.

MDC відомий утриманням багатьох знаменитостей, зокрема Шона Дідді Комбса. Установа має сумну репутацію через суворі умови утримання, випадки насильства та систематичне нехтування безпекою й медичною допомогою ув’язненим.

За інформацією Bloomberg, Верховний суд Венесуели зобов'язав віцепрезидентку Делсі Родрігес негайно взяти на себе й виконувати всі президентські повноваження у статусі виконувачки обов’язків.

Зміна влади у Венесуелі викликала масову реакцію серед венесуельських мігрантів по всьому світу. Венесуельці розпочали спонтанні акції в столицях країн Латинської Америки та Європи, повідомило Reuters.

Венесуельці також масово виходять і на вулиці США, щоб відсвяткувати падіння диктатури. Учасники акцій радіють закінченню епохи Мадуро. Водночас громадяни застерігають нову адміністрацію США від будь-якої подальшої співпраці з чиновниками колишнього режиму.