Ніколаса Мадуро і його дружину доставили в СІЗО в Нью-Йорку
Венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро та його дружину доставили до федерального слідчого ізолятора Metropolitan Detention Center у нью-йоркському районі Бруклін. Про це повідомило ВВС.
В ізоляторі Мадуро утримуватимуть до пред'явлення звинувачення у незаконному зберіганні наркотиків і зброї. Статус ув’язнення дружини Мадуро наразі залишається незрозумілим.
MDC відомий утриманням багатьох знаменитостей, зокрема Шона Дідді Комбса. Установа має сумну репутацію через суворі умови утримання, випадки насильства та систематичне нехтування безпекою й медичною допомогою ув’язненим.
За інформацією Bloomberg, Верховний суд Венесуели зобов'язав віцепрезидентку Делсі Родрігес негайно взяти на себе й виконувати всі президентські повноваження у статусі виконувачки обов’язків.
Зміна влади у Венесуелі викликала масову реакцію серед венесуельських мігрантів по всьому світу. Венесуельці розпочали спонтанні акції в столицях країн Латинської Америки та Європи, повідомило Reuters.
Венесуельці також масово виходять і на вулиці США, щоб відсвяткувати падіння диктатури. Учасники акцій радіють закінченню епохи Мадуро. Водночас громадяни застерігають нову адміністрацію США від будь-якої подальшої співпраці з чиновниками колишнього режиму.
- У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили й вивезли з Венесуели.
