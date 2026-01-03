У столиці Венесуели пролунали вибухи, над містом літає авіація – відео

Reuters повідомило про знеструмлення південної частини Каракаса, де розташована військова база

Каракас вночі (Ілюстративне фото: Rayner Pena / EPA)

У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, лунають вибухи. Про це повідомило агентство Associated Press.

У суботу близько 02:00 за місцевим часом у місті було чути щонайменше сім вибухів. Також було видно літаки, що низько літають.

Уряд Венесуели не одразу відповів на запит про коментар.

Люди в різних районах вибігли на вулиці. Деяких можна було побачити здалеку з різних районів Каракаса.

Медіа зазначило, що вибухи лунають на тлі того, що американські військові останніми днями атакували човни, які перевозять наркотики.

Агентство Reuters із посиланням на свідків повідомило, що в небі видно стовп диму, а південний район міста, поблизу великої військової бази, був знеструмлений.

Президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв провести наземні операції у Венесуелі на тлі зусиль з чинення тиску на диктатора країни Ніколаса Мадуро з метою змусити його піти у відставку, включно з розширенням санкцій, посиленням військової присутності США в регіоні й понад двома десятками ударів по суднах, ймовірно причетних до контрабанди наркотиків у Тихому океані та Карибському морі.

На відео, розповсюджених у соціальних мережах, видно масштабні пожежі.

Офіційні коментарі про події у Каракасі з боку влади США та Венесуели наразі відсутні.

ДОПОВНЕНО О 09:40. Як пише газета The New York Times, речник Пентагону передав усі питання щодо вибухів до Білого дому. Водночас Білий дім відмовився коментувати повідомлення про вибухи в Каракасі.

За даними медіа, очевидці повідомляють про особливо сильні та безперервні звуки вибухів на Фуерте Тіуна, військовій базі в центрі Каракаса, де проживає вище керівництво Венесуели та багато високопосадовців.

NOW: Multiple likely American helicopters airborne over Caracas, Venezuela pic.twitter.com/TRMXSoWi3k — Clash Report (@clashreport) January 3, 2026

A civilian is captured on video driving through Caracas as airstrikes occur nearby. pic.twitter.com/KL6jCWS0us — Geo View (@theGeoView) January 3, 2026

BREAKING: Per AFP EDITOR: "Gunfire, explosions and helicopters are heard all over Caracas, with people reporting they’ve seen strikes over the Fuerte Tiuna military complex and La Carlota air base. Several people are reporting power cuts in different areas of the capital." pic.twitter.com/6St2JQ6uWg — StrandenOSINT (@StrandenOSINT) January 3, 2026