США офіційно визнали Мадуро членом іноземної терористичної організації

Дональд Трамп сподівається, що тиску буде достатньо, щоб змусити диктатора Венесуели піти у відставку без вжиття військових дій, пише CNN

Ніколас Мадуро (Фото: Miguel Gutierrez / EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розширити повноваження для вжиття заходів у Венесуелі, починаючи з понеділка, оскільки Вашингтон визнав диктатора країни Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді членами іноземної терористичної організації. Про це повідомив телеканал CNN.

Визнання Мадуро членом терористичної організації дасть США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму. Однак, за словами юристів, це прямо не дозволяє застосування смертоносної сили.

Проте посадовці адміністрації стверджують, що це визначення – один із найсерйозніших інструментів Державного департаменту США для боротьби з тероризмом – надасть розширені військові можливості для ударів по Венесуелі.

Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських військах під назвою "Картель сонць". Диктатор країни завжди заперечував будь-яку особисту причетність до наркоторгівлі, а його уряд неодноразово заперечував існування цього картелю, який, на думку деяких експертів, технічно не існує у звичайному розумінні.

Журналісти нагадали, що Штати розмістили у регіоні два десятки кораблів і 15 000 військових. Вищі посадові особи проінформували Трампа про деякі варіанти дій усередині Венесуели, включно з ударами по військових чи урядових об'єктах та рейди спецоперацій. Однак варіант бездіяльності також досі існує, йдеться у матеріалі.

Офіційно адміністрація Трампа заявляє, що працює над скороченням незаконних потоків мігрантів і наркотиків, але зміна режиму є можливим побічним ефектом цих зусиль. За словами неназваного американського чиновника, Трамп сподівається, що тиску буде достатньо, щоб змусити Мадуро піти у відставку без вжиття прямих військових дій.

Американський президент висловив певну відкритість до дипломатичного врегулювання, заявивши минулого тижня, що Мадуро "хотів би поговорити", а пізніше припустив, що він буде відкритий для розмови з ним "у певний час".

Білий дім не одразу відповів на запит CNN прокоментувати статус потенційної розмови Трампа й Мадуро.