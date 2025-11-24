США офіційно визнали Мадуро членом іноземної терористичної організації
Адміністрація президента США Дональда Трампа може розширити повноваження для вжиття заходів у Венесуелі, починаючи з понеділка, оскільки Вашингтон визнав диктатора країни Ніколаса Мадуро та його союзників в уряді членами іноземної терористичної організації. Про це повідомив телеканал CNN.
Визнання Мадуро членом терористичної організації дасть США можливість запроваджувати додаткові санкції проти активів і логістики його політичного режиму. Однак, за словами юристів, це прямо не дозволяє застосування смертоносної сили.
Проте посадовці адміністрації стверджують, що це визначення – один із найсерйозніших інструментів Державного департаменту США для боротьби з тероризмом – надасть розширені військові можливості для ударів по Венесуелі.
Мадуро повʼязують з розгалуженою мережею торгівлі наркотиками у венесуельських військах під назвою "Картель сонць". Диктатор країни завжди заперечував будь-яку особисту причетність до наркоторгівлі, а його уряд неодноразово заперечував існування цього картелю, який, на думку деяких експертів, технічно не існує у звичайному розумінні.
Журналісти нагадали, що Штати розмістили у регіоні два десятки кораблів і 15 000 військових. Вищі посадові особи проінформували Трампа про деякі варіанти дій усередині Венесуели, включно з ударами по військових чи урядових об'єктах та рейди спецоперацій. Однак варіант бездіяльності також досі існує, йдеться у матеріалі.
Офіційно адміністрація Трампа заявляє, що працює над скороченням незаконних потоків мігрантів і наркотиків, але зміна режиму є можливим побічним ефектом цих зусиль. За словами неназваного американського чиновника, Трамп сподівається, що тиску буде достатньо, щоб змусити Мадуро піти у відставку без вжиття прямих військових дій.
Американський президент висловив певну відкритість до дипломатичного врегулювання, заявивши минулого тижня, що Мадуро "хотів би поговорити", а пізніше припустив, що він буде відкритий для розмови з ним "у певний час".
Білий дім не одразу відповів на запит CNN прокоментувати статус потенційної розмови Трампа й Мадуро.
- 24 жовтня США відправили надзвукові бомбардувальники B-1 до узбережжя Венесуели.
- Наступного дня Америка скерувала ударну групу з новітнім і найбільшим авіаносцем у Латинську Америку.
- 31 жовтня WP повідомила, що Мадуро на тлі військової присутності США в Карибському басейні звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням зміцнити "зношений військовий потенціал" країни.
- За даними Reuters, 12 листопада Венесуела планувала розгортати зброю, зокрема застаріле російське обладнання, щоб організувати партизанський опір або посіяти хаос у разі повітряного чи наземного нападу США.
