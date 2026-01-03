"Ренесанс цілого класу зброї". Експерт пояснив неочікувані наслідки удару по Венесуелі
Одним із факторів, що забезпечив успіх американській операції у Венесуелі, стало застосування вертолітного десанту. Про це в коментарі LIGA.net заявив військовослужбовець 413-го полку "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.
За його словами, у спецоперації у Венесуелі значну роль відіграв вертолітний десант, проведений в умовах фактору раптовості.
"Після цієї операції виглядає так, що вертольоти нікуди не сходять з арени озброєнь, попри те, що багато хто намагався їх поховати. Стався раптовий ренесанс вертольотів як класу зброї", – сказав він.
Киричевський також нагадав, що у 2024 році французька армійська авіація почала експерименти з інтеграцією дронів до легких вертольотів. Задачею цих експериментів було перетворити вертоліт на носій БпЛА, які, своєю чергою, мали забезпечувати пошук і знищення цілей.
"Такі експерименти робили французи, такі експерименти робили росіяни. Думаю, Силам оборони також найближчим часом доведеться займатися чимось подібним, тому що, як бачимо, ховати гелікоптери зарано", – підсумував він.
- Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн розповів, що в операції у Венесуелі "брали участь понад 150 літальних апаратів", які злітали з різних точок Західної півкулі в тісній координації, щоб "ввести сили перехоплення в центр Каракаса, зберігаючи елемент тактичної несподіванки".
- У ніч проти 3 січня у столиці Венесуели, Каракасі, лунали вибухи. Повідомлялося про часткове знеструмлення та прольоти авіації.
- Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро схопили й вивезли з Венесуели.
