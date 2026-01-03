"Ренесанс цілого класу зброї". Експерт пояснив неочікувані наслідки удару по Венесуелі

Попри те, що багато хто намагався поховати ударні вертольоти, саме вертолітний десант спрацював у Венесуелі дуже добре, каже експерт

Гелікоптери AH-1Z Viper, які використали в операцію (Фото: Bell)

Одним із факторів, що забезпечив успіх американській операції у Венесуелі, стало застосування вертолітного десанту. Про це в коментарі LIGA.net заявив військовослужбовець 413-го полку "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, у спецоперації у Венесуелі значну роль відіграв вертолітний десант, проведений в умовах фактору раптовості.

"Після цієї операції виглядає так, що вертольоти нікуди не сходять з арени озброєнь, попри те, що багато хто намагався їх поховати. Стався раптовий ренесанс вертольотів як класу зброї", – сказав він.

Киричевський також нагадав, що у 2024 році французька армійська авіація почала експерименти з інтеграцією дронів до легких вертольотів. Задачею цих експериментів було перетворити вертоліт на носій БпЛА, які, своєю чергою, мали забезпечувати пошук і знищення цілей.

"Такі експерименти робили французи, такі експерименти робили росіяни. Думаю, Силам оборони також найближчим часом доведеться займатися чимось подібним, тому що, як бачимо, ховати гелікоптери зарано", – підсумував він.