"Ренессанс целого класса оружия". Эксперт объяснил неожиданные последствия удара по Венесуэле
Одним из факторов, который обеспечил успех американской операции в Венесуэле, стало применение вертолетного десанта. Об этом в комментарии LIGA.net заявил военнослужащий 413-го полка "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.
По его словам, в спецоперации в Венесуэле значительную роль сыграл вертолетный десант, проведенный в условиях фактора внезапности.
"После этой операции выглядит так, что вертолеты никуда не уходят с арены вооружений, несмотря на то, что многие пытались их похоронить. Произошел внезапный ренессанс вертолетов как класса оружия", – сказал он.
Киричевский также напомнил, что в 2024 году французская армейская авиация начала эксперименты с интеграцией дронов в легкие вертолеты. Задачей этих экспериментов было превратить вертолет в носитель БпЛА, которые, в свою очередь, должны были обеспечивать поиск и уничтожение целей.
"Такие эксперименты делали французы, такие эксперименты делали россияне. Думаю, Силам обороны также в ближайшее время придется заниматься чем-то подобным, потому что, как видим, хоронить вертолеты слишком рано", – подытожил он.
- Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн рассказанныйчто в операции в Венесуэле "участвовали более 150 летательных аппаратов", которые взлетали из разных точек Западного полушария в тесной координации, чтобы "ввести силы перехвата в центр Каракаса, сохраняя элемент тактической неожиданности".
- В ночь на 3 января в столице Венесуэлы, Каракасе, раздавались взрывы. Сообщалось о частичном обесточивании и пролетах авиации.
- Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что диктатор Венесуэлы Николаса Мадуро схватили и вывезли из Венесуэлы.
Комментарии (0)