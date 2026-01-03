"Ренессанс целого класса оружия". Эксперт объяснил неожиданные последствия удара по Венесуэле

Несмотря на то, что многие пытались похоронить ударные вертолеты, именно вертолетный десант сработал в Венесуэле очень хорошо, говорит эксперт

Вертолеты AH-1Z Viper, которые использовали в операцию (Фото: Bell)

Одним из факторов, который обеспечил успех американской операции в Венесуэле, стало применение вертолетного десанта. Об этом в комментарии LIGA.net заявил военнослужащий 413-го полка "Рейд" и эксперт по вооружению Defense Express Иван Киричевский.

По его словам, в спецоперации в Венесуэле значительную роль сыграл вертолетный десант, проведенный в условиях фактора внезапности.

"После этой операции выглядит так, что вертолеты никуда не уходят с арены вооружений, несмотря на то, что многие пытались их похоронить. Произошел внезапный ренессанс вертолетов как класса оружия", – сказал он.

Киричевский также напомнил, что в 2024 году французская армейская авиация начала эксперименты с интеграцией дронов в легкие вертолеты. Задачей этих экспериментов было превратить вертолет в носитель БпЛА, которые, в свою очередь, должны были обеспечивать поиск и уничтожение целей.

"Такие эксперименты делали французы, такие эксперименты делали россияне. Думаю, Силам обороны также в ближайшее время придется заниматься чем-то подобным, потому что, как видим, хоронить вертолеты слишком рано", – подытожил он.