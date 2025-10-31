WP: Венесуела попросила військової допомоги у Росії, Китаю та Ірану через дії США

Мадуро запросив допомогу з ремонтом літаків, а також постачання, ймовірно, ракет і далекобійних дронів

Ніколас Мадуро (Фото: EPA/MIGUEL GUTIERREZ)

Президент Венесуели Ніколас Мадуро на тлі військової присутності США в Карибському басейні звернувся до Росії, Китаю та Ірану з проханням зміцнити "зношений військовий потенціал" країни. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на отримані внутрішні документи уряду США.

Зазначається, що в Росію Мадуро написав листа, адресованого диктатору Володимиру Путіну. Його мав доставити міністр транспорту Венесуели Рамон Селестіно Веласкес під час візиту до Москви в жовтні.

У листі, як стверджується, він попросив допомогти з відновленням раніше куплених у РФ кількох літаків Су-20МК2, восьми двигунів і п'яти радарів, придбанням 14 комплектів, імовірно, російських ракет, а також про невказану "логістичну підтримку".

Крім того, Мадуро, згідно з документами, запросив у Москви "середньостроковий план фінансування" на три роки через оборонну компанію "Ростех". Але сума не вказана.

Лист із проханням про "розширення військового співробітництва" з метою "протистояти ескалації з США" був написаний і голові Китай Сі Цзіньпіну. Стверджується, що Мадуро попросив прискорити виробництво систем радіолокаційного виявлення.

У документах США сказано, що президент Венесуели наголосив на серйозності передбачуваної агресії США в Карибському басейні, піднісши її як "дії проти Китаю через спільну ідеологію".

Що стосується Ірану, то, як повідомляє WP, міністр транспорту Веласкес нещодавно координував постачання військової техніки і дронів з Ірану. У бесіді з іранським чиновником він нібито повідомив, що країні необхідне "пасивне обладнання виявлення", GPS-навігатори і, ймовірно, дрони дальністю 1000 км.

У документах немає інформації про реакцію Росії, Китаю та Ірану на ці прохання.

Водночас президент США Дональд Трамп спростував атаки по Венесуелі "в лічені години або дні". Про це він сказав журналістам на брифінгу 31 жовтня.