NBC News: США можуть найближчими тижнями атакувати наркокартелі у Венесуелі

Американські військові розробляють варіанти дій проти наркоторговців у Венесуелі, удари в межах кордонів цієї країни можуть розпочатися вже за кілька тижнів. Про це повідомив телеканал NBC News із посиланням на чотирьох неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Удар по Венесуелі стане черговою ескалацією військової кампанії адміністрації президента США Дональда Трампа проти ймовірних наркоторговців та її позиції щодо уряду Венесуели.

Протягом останніх тижнів американські військові завдали ударів по щонайменше трьох суднах з Венесуели, які нібито перевозили наркоторговців та наркотики, що могли загрожувати американцям, заявив Трамп. Адміністрація не надала доказів того, що наркотики були на всіх цих суднах. Але чиновник у Домініканській Республіці разом із представником посольства США в цій країні заявили в неділю, що після одного з ударів у воді були знайдені наркотики.

Удари по Венесуелі можуть відбутися протягом наступних кількох тижнів, але Трамп ще нічого не схвалив, повідомили чотири співрозмовники.

Двоє з них і ще один чиновник, знайомий з обговореннями, заявили, що нещодавня військова ескалація частково є результатом того, що диктатор Венесуели Ніколас Мадуро, на думку Білого дому, не робить достатньо, щоб зупинити потік незаконних наркотиків зі своєї країни. Плани, які обговорюються, переважно зосереджені на ударах безпілотників по членах та керівництву груп наркоторгівлі, а також на атаках на лабораторії з виробництва наркотиків, повідомили співрозмовники.

Деякі посадовці США розчаровані тим, що військова ескалація, ймовірно, не послабила владу Мадуро і не викликала жодної значної реакції, сказав один зі співрозмовників. Білий дім зіткнувся з більшим опором ударам по наркочовнах, ніж очікував, що спонукало адміністрацію ретельно обміркувати наступні кроки.

Це охоплює переговори між США та Венесуелою через лідерів Близького Сходу, які виступають у ролі посередників, як стало відомо NBC News. За словами високопосадовця адміністрації, Мадуро обговорив з цими посередниками поступки, на які він готовий піти, щоб залишитися при владі. Високопосадовець адміністрації не уточнив, які країни виступають у ролі посередників, окрім того, що вони є союзниками.

"Трамп готовий використати всі елементи американської влади, щоб зупинити наплив наркотиків у нашу країну й притягнути винних до відповідальності", – прокоментував високопоставлений чиновник адміністрації.

Раніше Мадуро заперечував будь-яку причетність до наркоторгівлі та неодноразово заявляв, що США намагаються усунути його від влади.

19 січня 2025 року Axios писало, що адміністрація Трампа хоче, щоб Мадуро залишив пост глави Венесуели.

У серпні США збільшили винагороду за інформацію, що допоможе затримати Мадуро, з $25 млн до $50 млн.

29 серпня Axios писало, що США під виглядом боротьби з наркоторгівлею у Венесуелі можуть спробувати повалити режим Мадуро.